المشدد 6 سنوات لسائق تاجر فى الترامادول وحاز سلاحا ناريا في شبرا الخيمة

القليوبية إبراهيم سالم

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار أمير فايز حنا رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين تامر رضا البرديسي، ومصطفى منصور غربى، وأمانة سر أحمد أبو اليزيد عياش، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات لسائق توك توك، لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة "الترامادول"، وحيازة سلاح نارى "فرد خرطوش" بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 1816 لسنة 2022 جنايات قسم ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 118 لسنة 2022 كلى جنوب بنها، أن المتهم "حسن ج ح"، 24 سنة، سائق توك توك، مقيم دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، حاز وأحرز بقصد الإتجار جوهر مخدر الترامادول، كما أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخنا "فرد خرطوش"، كما حاز ذخائر تستخدم على نفس السلاح النارى محل الاتهام السابق.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تمكنت من ضبط سائق توك توك، مقيم دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، لممارسته نشاطا إجراميا بالإتجار بالمواد المخدرة "الترامادول"، وبحوزته كمية كبيرة من تلك المواد، بالإضافة إلى سلاح نارى "فرد خرطوش"، ومبلغ مالى وهاتف محمول، وسلاح أبيض.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى حصيلة تجارته الأثمة، والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارته، والهاتف المحمول للتواصل مع علمائه، وأمرت النيابة باستمرار حبس المتهم على ذمة التحقيقات، وإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائى لفحصها، إلى أن ورد تقرير المعمل الجنائى يفيد بأن المواد المضبوطة لمخدر الترامادول فأحالته النيابة للمحاكمة الجنائية فـأصدرت المحكمة حكمها السابق.