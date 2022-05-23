المرور: كاميرات مراقبة بمحيط غلق كلى مطلع الدائرى اتجاه المريوطية منعا للزحام

كتب عبد الرحمن سيد

تراقب الإدارة العامة لمرور الجيزة، حركة السيارات بواسطة كاميرات منتشرة بمحيط غلق كلى لمطلع الطريق الدائرى كليا، أمام القادم من شارع ربيع الجيزي، والمؤدي إلى المريوطية، لتوسعة الطريق، مع إجراء تحويلات مرورية لمنع ظهور أى كثافات مرورية.

وتشمل الأعمال توسعة الطريق الدائري فى المسافة المحصورة بين طـريـق الأوتوستراد وحتى المريوطية، ضمن المشروعات القومية للطرق، والتي تشرف على تنفيذها وزارة النقل (الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقـل البـرى) فان الشركة المنفذة للمشروع ستقوم بأعمال توسعة لمطلع الطريق الدائري للقـادم مـن شـارع ربيع الجيزى والمؤدى الى مناطق المريوطية وربطه مع توسعة الطريق الدائري المستحدثه و سوف يستلزم إجراء غلق كلى لمطلع الطريق الدائري المشار إليه تحديدا للقـادم مـن شـارع ربيع الجيزى والمؤدى الى مناطق المريوطية وذلك لمدة (10 أيام) ويستمر حتى الساعة 5 صباح يوم الثلاثاء 31 مايو الجارى على مدار 24 ساعة.

وأجرت الإدارة العامة لمرور الجيزة، التحويلات المرورية اللازمه للتسهيل علي قائدي المركبات والتي شملت:

-حركة المركبات القادمة من شارع ربيع الجيزى للقادم من ميدان الجيزة وترغب بالصعود الى الطريق الدائرى أتجاه مناطق المريوطية ستقوم بأستكمال السير بشارع ربيع الجيزى مـروراً بميدان المنيب والدوران والعودة مرة أخرى من فتحة الدوران الكائنة أسفل كوبرى والى واستكمال السير إتجاه شارع البحر الأعظم ، والصعود أعلى الطريق الدائرى على طريق المطلع المؤدى إلى مناطق المريوطية والمنصورية.