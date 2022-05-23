الكشف على 1690 مواطنا خلال قافلة علاجية مجانية بقرية كفر الفرعونية فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

نفذت مديرية الشئون الصحية بالمنوفية، بالتنسيق مع إدارة القوافل العلاجية بوزارة الصحة، قافلة علاجية مجانية بقرية كفر الفرعونية بمركز أشمون ، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، وتوجيه الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، ومتابعة الدكتورة الشيماء شفيق منسق عام القوافل العلاجية بالمنوفية وبحضور الدكتورة شيماء دنيا ، مدير إدارة أشمون، والدكتورة عزة عيسوي، نائب مدير الإدارة .

وتم التأكيد على إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوي، كما تم التأكد من أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظاً علي صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

وأكدت منسق القوافل العلاجية، أن القافلة إشتملت على العديد من التخصصات الطبية هي " باطنة، أطفال، جراحة، نساء وتوليد، جلدية، تنظيم أسرة، أشعة و تحاليل "، حيث تم توقيع الكشف الطبي المجاني علي 1690 مواطن من أهالي القرية، وصرف العلاج اللازم لهم، كما تم إجراء الفحوصات المعملية ل 230 مريض، والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط ل 19 حالة ، وعمل الأشعة اللازمة ل 22 مواطن، وتحويل 20 حالة للمستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من إنتشار الأمراض الفيروسية والأمراض الطفيلية، وتم عمل ندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين وغيرها من المبادرات الرئاسية.

ومن جانبه قدم وكيل الوزارة الشكر لمنسق القوافل العلاجية، وجميع الفرق الطبية وجميع المشاركين في هذا العمل لخدمة المرضي والمواطنين بمحافظة المنوفية .

يأتي ذلك في إطار حرص القيادة السياسية علي الوصول بالخدمات الطبية للقري النائية والفئات المجتمعية الأكثر احتياجا علي مستوى الدولة وتعظيم شأن الخدمات المقدمة للمواطنين مما يساهم في تطوير المنظومة الصحية وخاصة بنطاق محافظة المنوفية .