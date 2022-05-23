اليوم السابع
Ads
الإثنين، 23 مايو 2022 12:33 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

الكرملين: ضخ الأسلحة إلى أوكرانيا لن يعزز الأمن والاستقرار في أوروبا

الإثنين، 23 مايو 2022 11:31 ص
الكرملين: ضخ الأسلحة إلى أوكرانيا لن يعزز الأمن والاستقرار في أوروبا الكرملين
كتب محمد عبد المجيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين" منذ قليل، إن ضخ الأسلحة إلى أوكرانيا لن يعزز الأمن والاستقرار في أوروبا، جاء ذلك وفقا لخبر عاجل لقناة سكاى نيوز عربية.
 
وأضافت الرئاسة الروسية إن بوتن يتفق مع الأمم المتحدة بوجود خطر من حصول مجاعة بسبب الاضطرابات في الإمدادات الغذائية. 
 
كما أعلن إن روسيا ليست مسؤولة عن تعطل الإمدادات الغذائية بل الجهات التي فرضت عقوبات عليها. 
 
وكانت الرئاسة الروسية "الكرملين" قد أعلنت فى وقت سابق، أن روسيا لن تقوم بتوريد غازها الطبيعى إلى أى أحد مجانا، بالمقابل، أشارت فنلندا، إلى تلقيها إشعارا من "غازبروم" بقطع إمدادات الغاز صباح غد السبت.
 
وذكر المتحدث باسم الكرملين، دميترى بيسكوف: " ليس لدينا معلومات عن الشركات التي أبرمت معها غازبروم عقودا.. هذا ليس من اختصاصنا، للحصول على تفاصيل أكثر يجب توجيه السؤال إلى (غازبروم) " .
 

الكرملين

الرئاسة الروسية

بوتين

الأمم المتحدة

أوكرانيا

أوروبا


الموضوعات المتعلقة

الكرملين: بوتين يشارك في المنتدى الاقتصادي الأوراسي عبر الفيديو

الأحد، 22 مايو 2022 07:08 م

صحة القيصر على رادار الغرب.. الوضع الصحى لفلاديمير بوتين حديث الاستخبارات الغربية.. ‏السرطان وباركنسون و"متلازمة الغضب" أبرز الادعاءات.. الكرملين يرد: صحته بخير.. والظهور ‏العلنى يحبط سيناريوهات واشنطن وحلفائها

الأحد، 22 مايو 2022 03:00 ص

وزير خارجية إيطاليا: بلادى تتمتع بمصداقية للحديث عن الحوار بين الكرملين وكييف

الجمعة، 20 مايو 2022 04:25 م

الكرملين: الغاز الروسى لن يتم توريده إلى أحد بالمجان

الجمعة، 20 مايو 2022 01:44 م

الكرملين: لا نعلم أى تفاصيل عن خطة إيطاليا المقترحة بشأن أوكرانيا

الخميس، 19 مايو 2022 03:36 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة