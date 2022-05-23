الكرملين: ضخ الأسلحة إلى أوكرانيا لن يعزز الأمن والاستقرار في أوروبا

كتب محمد عبد المجيد

أعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين" منذ قليل، إن ضخ الأسلحة إلى أوكرانيا لن يعزز الأمن والاستقرار في أوروبا، جاء ذلك وفقا لخبر عاجل لقناة سكاى نيوز عربية.

وأضافت الرئاسة الروسية إن بوتن يتفق مع الأمم المتحدة بوجود خطر من حصول مجاعة بسبب الاضطرابات في الإمدادات الغذائية.

كما أعلن إن روسيا ليست مسؤولة عن تعطل الإمدادات الغذائية بل الجهات التي فرضت عقوبات عليها.

وكانت الرئاسة الروسية "الكرملين" قد أعلنت فى وقت سابق، أن روسيا لن تقوم بتوريد غازها الطبيعى إلى أى أحد مجانا، بالمقابل، أشارت فنلندا، إلى تلقيها إشعارا من "غازبروم" بقطع إمدادات الغاز صباح غد السبت.

وذكر المتحدث باسم الكرملين، دميترى بيسكوف: " ليس لدينا معلومات عن الشركات التي أبرمت معها غازبروم عقودا.. هذا ليس من اختصاصنا، للحصول على تفاصيل أكثر يجب توجيه السؤال إلى (غازبروم) " .