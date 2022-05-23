القبض على 136 هاربا من أحكام قضائية في دمياط

دمياط معتز الشربينى

شنت مديرية أمن دمياط، حملة مكبرة، بإشراف اللواء حسام بدرة مدير أمن دمياط، لتحقيق الانضباط وضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية، وضبط الخارجين على القانون، وذلك بدائرة مركز شرطة فارسكور، وتم التأكيد على مراعاة البعد الإنساني وحسن معاملة المواطنين.

تمكنت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن دمياط، برئاسة العميد توفيق جاد مدير إدارة البحث الجنائي، بالتنسيق مع مباحث مركز شرطة فارسكور، برئاسة الرائد يوسف البشلاوى والقوة المرافقة له، من ضبط 136 محكومًا عليهم وهاربين من أحكام قضائية متنوعة، مابين مخدرات وسلاح وسرقة بالإكراه. تم اتخاذ كافة الاجراءات القانوينة الأزمة حيال المقبوض عليهم وإحالتهم للنيابة العامة.

يأتى ذلك في إطار الحملات المستمرة التي تشنها مديرية أمن دمياط لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولا سيما ملاحقة وضبط المحكوم عليهم والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائي.