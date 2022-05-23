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الفضاء الروسية تقترح إعادة تسمية جزر الكوريل ومنحها أسماء ذات رمزية روسية

الإثنين، 23 مايو 2022 11:44 م
الفضاء الروسية تقترح إعادة تسمية جزر الكوريل ومنحها أسماء ذات رمزية روسية دميتري روجوزين
كتب أحمد عرفة

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اقترح مدير وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس" دميترى روجوزين إعادة تسمية جزر الكوريل الروسية ومنحها أسماء ذات رمزية روسية، وفقا لروسيا اليوم.

 

وتساءل مدير وكالة الفضاء الروسية : لماذا جزر الكوريل ليس لها أسماء روسية؟، مقترحا دراسة إمكانية إعادة تسمية الجزر تكريما على اسم سفينة "فارياج" واسم زورق "كوريتس" الحربى، وكذلك اسم الأدميرال الأسطول الإمبراطورى الروسى فسيفولود رودنيف، تكريما لهم.

 

وفى وقت سابق أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مقتل شخصين بينهما طفل وإصابة 10 آخرين جراء قصف للقوات الأوكرانية على مقاطعة خيرسون.

 

وأوضحت الوزارة فى بيان أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية، اليوم الإثنين، أن "القوميين الأوكران استهدفوا بلدة بيلا زيوركا فى مقاطعة خيرسون براجمات صواريخ من طراز أوراجان تحمل قذائف عنقودية؛ ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى وهدم نحو 10 منازل".

 

وفى جمهورية "دونيتسك"، كشفت السلطات عن مقتل مدنيين اثنين وإصابة آخرين جراء قصف أوكرانى على 13 بلدة بالجمهورية خلال الساعات الأخيرة.


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