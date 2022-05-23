اليوم السابع
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العثور على جثة سائق توك توك داخل شقته فى أبو النمرس

الإثنين، 23 مايو 2022 10:09 م
العثور على جثة سائق توك توك داخل شقته فى أبو النمرس إسعاف - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة إجراء التحريات لكشف ملابسات العثور على جثة سائق توك توك داخل مسكنه فى أبو النمرس، وأشارت التحريات الأولية إلى عدم وجود شبهة جنائية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق. 

 

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل مسكنه فى أبو النمرس، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن الجثة لسائق توك توك، لا توجد بها أى إصابات ظاهرية. 

 

وأشارت تحريات رجال المباحث الأولية، إلى عدم وجود شبهة جنائية، وجارى تكثيف التحريات لكشف ملابسات الوفاة، والتأكد من حقيقة وفاته لتعاطيه جرعة زائدة من المواد المخدرة. 

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 

 


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