"الصحة" تكشف عن خدمات رعاية كبار السن..ضغط الدم والسكرى وأمراض القلب والكلى



وأضاف، أن البرنامج يقدم خدمات الفحص الإكلينيكي العام، وحساب مؤشر كتلة الجسم وفحوصات النظر والفم والأسنان بالإضافة إلى فحوصات (قياس نسبة الهيموجلوبين ونسبة الدهون والكوليسترول، ووظائف الكلى، والتحليل العشوائي للسكر بالدم)، إلى جانب إجراء فحوصات رسم القلب، والموجات فوق الصوتية على البطن والحوض.



وتابع الدكتور وائل عبدالرازق، أن البرنامج يشمل تقديم خدمات التثقيف الصحي والدعم النفسي، لتعزيز صحة المسنين، ورفع الوعي بالمشاكل الصحية لكبار السن وكيفية الوقاية منها، فضلاً عن تقديم المشورة التغذوية من حيث تناول الوجبات في أوقات محددة والمحتوى الغذائي المتوازن اللازم للحالة الصحية.



وأكد أن البرنامج يتضمن تسليم كارت متابعة دورية للحالة الصحية مع تحديد زيارتين سنويا لكل مريض، لافتًا إلى أنه في حالة احتياج المريض لإجراء تدخلات طبية متقدمة، يتم إحالته للمستشفيات المتخصصة، مشيرًا إلى التنسيق بين برنامج «الرعاية الصحية المستمرة لكبار السن» ومبادرات «100 مليون صحة» لحصول المستهدفين، على جميع الخدمات الطبية اللازمة ضمن المبادرات.



جدير بالذكر أن الوزارة تستقبل استفسارات المواطنين عن برنامج «الرعاية الصحية المستمرة لكبار السن» عبر الخط الساخن (15335).