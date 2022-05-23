الصحة: الدولة توفر ألبان الأطفال مجانا رغم ارتفاع أسعارها عالميا

قالت الدكتورة هالة عبد الرحمن، المدير التنفيذى للمبادرة الرئاسية للأمراض الوراثية بوزارة الصحة، إن الدولة المصرية توفرالألبان العلاجية للأطفال بالمجان عبر25 مركزا فى مختلف انحاء الجمهورية تابعين لوزارة الصحة، مشيرة إلى أنه رغم ارتفاع تكلفة هذه الأنواع من الألبان المرتفعة إلا أن الوزارة توفرها بالمجان لكافة المواطنين.

وأضافت "هالة عبد الرحمن"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "اليوم"، الذى تقدمه الإعلامية سارة حازم، عبر قناة "dmc"، أن الدولة حريصة على صحة الأطفال وتوفر ما يلزم لهم.

وأشارت "هالة عبد الرحمن"، إلى أن بعض الأعراض مثل الارتجاع البسيط للأطفال وتقلصات المعدة والطفح الجلدى فى انحاء متفرقة من الجسد واعراض الجهاز التنفسى تتشابه جداً مع أعراض حساسية الألبان وعليه مراجعة الطبيب المختص عندما يتعرض الطفل لمثل هذه الأعراض.

وكانت وزارة الصحة والسكان، قد قالت أنه توافر 14 ألفًا و300 عبوة من الألبان الخاصة بالأطفال الذين يعانون من حساسية الألبان، وذلك فى 25 مركزًا تابعا لوزارة الصحة والسكان، والمستشفيات الجامعية على مستوى محافظات الجمهورية.

وجاءت مراكز صرف ألبان الأطفال كالتالي:

محافظة القاهرة.. (مركز رعاية طفل مصر القديمة، مركز طبى المحكمة بالنزهة، مركز طبى روض الفرج)

محافظة دمياط.. (مركز طبى حى ثالث)

محافظة أسوان.. (مستشفى دراو المركزي)

محافظة قنا.. (مركز الإرشاد الوراثي)

محافظة سوهاج.. (مركز طبى جزيرة محروس)

محافظة أسيوط.. (مركز الإرشاد الوراثى، مستشفى الإيمان)

محافظة الفيوم.. (مركز الإرشاد الوراثى بكيمان فارس )

محافظة الغربية.. (المركز الطبى العام بطنطا)

محافظة الإسكندرية.. (مستشفى أطفال الرمل)

محافظة بورسعيد.. (مركز الإرشاد الوراثى بمجمع العرب الطبى التخصصي)

محافظة الجيزة.. (المركز الطبى بالشيخ زايد)

محافظة البحيرة.. (مركز رعاية طفل الهلال بدمنهور)

كما تضم المراكز التابعة للمستشفيات الجامعية:

- عيادة أمراض التمثيل الغذائى بمستشفى سموحة بالإسكندرية

- عيادة الجهاز الهضمى والكبد مستشفى أبو الريش اليابانى بالقاهرة

- عيادة الجهاز الهضمى بمستشفى الدمرداش عين شمس

- عيادة أمراض التمثيل الغذائى بمستشفى الأطفال الجامعى بالزقازيق بمحافظة الشرقية

- عيادة أمراض التمثيل الغذائى بمستشفى شبين الكوم الجامعى بالمنوفية

- عيادة الجهاز الهضمى بمستشفى الأطفال الجامعى بالإسماعيلية

- مستشفى الأطفال الجامعى بالمنصورة

- وحدة الجهاز الهضمى بمستشفى طنطا الجامعي

- عيادة التمثيل الغذائى مستشفى الأطفال الجامعى بالمنيا

- عيادة الجهاز الهضمى بمستشفى الأطفال الجامعى بأسيوط