اليوم السابع
Ads
الإثنين، 23 مايو 2022 12:33 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

الصحة البولندية: لا يوجد تهديد خطير لمرض جدرى القرود

الإثنين، 23 مايو 2022 11:59 ص
الصحة البولندية: لا يوجد تهديد خطير لمرض جدرى القرود جدرى القرود - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال المتحدث باسم وزارة الصحة البولندية فويتشخ أندروسيفيتش اليوم الاثنين، إنه لا يوجد تهديد خطير بشأن مرض جدري القردة في بولندا.

وأشار المتحدث في تصريح لوكالة الأنباء البولندية، إلى أن وكالات الوباء المحلية تراقب الوضع عن كثب، مضيفا "أود أن أؤكد لكم أنه لا يوجد اليوم أي تهديد بانتشار أوسع لجدري القرود، المرض ليس في نفس فئة الخطر لفيروس كورونا".

وأضاف "نتعاون مع نظرائنا في أوروبا وفي العالم، هناك أنظمة خاصة لتكنولوجيا المعلومات مصممة لجمع المعلومات عن جميع الأمراض المكتشفة حديثا في أجزاء مختلفة من العالم".

ووفقا لاختصاصية الأمراض المعدية في المستشفى الجامعي في بياليستوك الدكتورة جوانا زاجكوفسكا، فإن الاتصال الوثيق يمثل شرطا أساسيا للإصابة بفيروس جدري القرود.

 


جدرى القرود

بولند

كورونا

وزارة الصحة البولندية

فيروس جدري القرود


الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة