الصحة البولندية: لا يوجد تهديد خطير لمرض جدرى القرود

أ.ش.أ

قال المتحدث باسم وزارة الصحة البولندية فويتشخ أندروسيفيتش اليوم الاثنين، إنه لا يوجد تهديد خطير بشأن مرض جدري القردة في بولندا.

وأشار المتحدث في تصريح لوكالة الأنباء البولندية، إلى أن وكالات الوباء المحلية تراقب الوضع عن كثب، مضيفا "أود أن أؤكد لكم أنه لا يوجد اليوم أي تهديد بانتشار أوسع لجدري القرود، المرض ليس في نفس فئة الخطر لفيروس كورونا".

وأضاف "نتعاون مع نظرائنا في أوروبا وفي العالم، هناك أنظمة خاصة لتكنولوجيا المعلومات مصممة لجمع المعلومات عن جميع الأمراض المكتشفة حديثا في أجزاء مختلفة من العالم".

ووفقا لاختصاصية الأمراض المعدية في المستشفى الجامعي في بياليستوك الدكتورة جوانا زاجكوفسكا، فإن الاتصال الوثيق يمثل شرطا أساسيا للإصابة بفيروس جدري القرود.