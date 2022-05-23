السيطرة على حريق هائل شب فى سيارة ملاكي بالدقهلية

كتب شريف الديب

شب حريق هائل فى سيارة بمدينة شربين بمحافظة الدقهلية مما أدى إلى احتراقها بالكامل وإصابة الأهالي بحالة من الهلع.

تلقى اللواء مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير مباحث المديرية بنشوب حريق هائل فى سيارة ملاكي بمدينة شربين وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز وقوات الحماية المدنية إلى مكان الحريق، وتبين أن الحريق بنهاية شارع السلم بمنطقة ترعة شارع الساخنة بشريين، وتمت السيطرة على الحريق، قبل أن يمتد إلى المناطق المجاورة، وجار فحص أسباب الحريق.

وقد تسبب الحريق فى إصابة أهالي المنطقة بحالة من الهلع جراء ارتفاع ألسنة اللهب بالمنطقة، وتم إخماد الحريق، وجار تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.