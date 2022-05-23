السيطرة على حريق في شاحنة ليبية محملة بالملابس غربي الضبعة.. صور وفيديو

مطروح - حسن مشالي

نجحت قوات الحماية المدنية وأجهزة مجلس مركز ومدينة الضبعة، فى إخماد النيران المشتعلة في مقطورة ليبية محملة بكمية كبيرة من الملابس، غربي الضبعة، على طريق مطروح - الإسكندرية، في نطاق قرية الجفيرة.





وأكد مصدر مسئول بمدينة الضبعة، أن النيران اشتعلت في شحنة ملابس كبيرة، على متن شاحنة ليبية، وأنه تم فصل جرار الشاحنة، عن المقطورة المشتعلة بحمولتها، ولم يسفر الحريق عن إصابات أو خسائر بشرية.

وأضاف بأن المقطورة احترقت وكامل حمولتها واستغرقت جهود الإطفاء وقتا طويلا، لأن حمولة الملابس كبيرة وبطبيعتها سريعة الاشتعال ، وتمت السيطرة على الحريق بمعرفة الحماية المدنية ودعم من مجلس مدينة الضبعة وقرية الجفيرة، وجارِ تنفيذ أعمال التبريد لعدم تجدد النيران.

وأشار المصدر إلى أن الحريق بعيدا عن المناطق السكنية وعلى جانب الطريق الساحلي، ولم تمتد النيران بعيدا عن مقطورة الشاحنة وحمولتها من الملابس، ولم يتم تحديد سب اشتعال الحريق حتى الآن.

وكانت غرفة عمليات النجدة، قد تلقت بلاغا باشتعال النيران في شاحنة على الطريق الساحلي غربي مدينة الضبعة، وقائد الشاحنة تمكن من إقافها على جانب الطريق، عندما شاهد ألسنة اللهب في حمولتها.

وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء، الى مكان البلاغ والتعامل مع الحريق، وفصل جرار الشاحنة عن المقطورة، كما انتقلت قيادات وعناصر مجلس مدينة الضبعة وقرية الجفيرة، وقوات الشرطة والمرور، للتعامل مع الحريق وآثاره.