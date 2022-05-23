اليوم السابع
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السيطرة على حريق بزراعات قريبة من السكة الحديد بدراو بأسوان دون تعطيل للحركة

الإثنين، 23 مايو 2022 10:54 ص
السيطرة على حريق بزراعات قريبة من السكة الحديد بدراو بأسوان دون تعطيل للحركة جانب من الحريق
أسوان - عبد الله صلاح

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شب حريق فى مساحة كبيرة من الزراعات الموجودة بالقرب من شريط السكة الحديد بمدينة دراو بمحافظة أسوان، وسيطرت القوات الحماية على الحريق وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقى اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان، إخطارا يفيد بوصول بلاغ لشرطة النجدة عن نشوب حريق فى مساحة كبيرة من الزراعات المنتشرة بالقرب من شريط السكة الحديد بمدينة دراو بمحافظة أسوان، وتم الدفع بسيارات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق.

وتبين أن الحريق التهم الزراعات الموجودة داخل سور السكة الحديد والقريبة من شريط السكة، ولم يتسبب الحريق فى تعطيل حركة القطارات فى الطالع والنازل بالوجه القبلى، وتم إخماد النيران قبل امتدادها لشريط السكة الحديد، وجارى الكشف عن سبب اندلاع الحريق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.




 


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