السيطرة على حريق بحظيرة ماشية فى المنوفية ونفوق 5 رؤوس

المنوفية - محمد فتحى

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية ، من السيطرة على حريق بحظيرة ماشية، والتى أدت إلى نفوق 5 رؤوس ماشية، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتوجه طارق أبو حطب رئيس مركز ومدينة الشهداء برفقة محمد عمران نائب رئيس المدينة إلى قرية سلامون بحري التي شهدت نشوب حريق بحظيرة ماشية ، وتم استدعاء المطافئ التي سيطرت على الحريق كما تم استدعاء الإسعاف تحسبا لأي إصابات حيث أسفر الحريق عن نفوق 5 رؤوس من الماشية .

تلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الشهداء بمحافظة المنوفية،يفيد من تمكن قوات قوات الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية ، من السيطرة على حريق بحظيرة ماشية ،والتى أدت إلى نفوق 5 رؤوس ماشية ، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.