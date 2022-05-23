السلطات الصحية الأمريكية تحقق فى أول اشتباه إصابة بجدرى القردة

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تحقق السلطات الصحية فى فلوريدا والمراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها فى أول حالة اشتباه لجدرى القرود فى مقاطعة بروارد فى الولاية.



وقالت السلطات الصحية فى فلوريدا -فى بيان نقلت عنه صحيفة "ذا هيل" الأمريكية اليوم الاثنين- إن حالة الاشتباه المفترضة مرتبطة بالسفر الدولى وأن الشخص المشتبه فى إصابته معزول حاليًا.



ويعنى الاشتباه فى الحالة أن نتيجة اختبار المريض إيجابية على المستوى المحلى، ولكن لم يتم تأكيدها بعد من قبل هيئة وطنية مثل مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، وفى معظم الحالات، تصبح الحالات الافتراضية حالات مؤكدة، حسبما أشارت الصحيفة الأمريكية.



وتأتى أخبار هذه العدوى المحتملة لجدرى القردة من فلوريدا بعد أيام فقط من تأكيد اكتشاف أول حالة إصابة بجدرى القردة فى الولايات المتحدة فى عام 2022 لرجل من ماساتشوستس سافر مؤخرًا إلى كندا.



ويعد فيروس جدرى القردة، عدوى فيروسية تنتقل عادة عن طريق لمس أو التعرق لعض من قبل الحيوانات البرية المصابة فى غرب ووسط إفريقيا، وهو نادر وعادة لا ينتشر بسهولة بين البشر، وتشمل الأعراض "تقرحات وطفح جلدى، وربما تكون مصحوبة بحمى وقشعريرة وصداع وآلام فى العضلات وإرهاق.



وانتشر جدرى القرود فى العديد من البلدان، بما فى ذلك بريطانيا وإسبانيا وبلجيكا وفرنسا والسويد وإيطاليا وأستراليا وكندا.