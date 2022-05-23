السجن المشدد 6 سنوات لعاطل بسبب اتجاره في الهيروين والحشيش بشبرا الخيمة

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 432 لسنة 2022 جنايات قسم ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 171 لسنة 2021 كلى جنوب بنها، أن المتهم "غريب أ م"، 32 سنة، عاطل، مقيم دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، حاز وأحرز بقصد الإتجار جوهر مخدر الحشيش، كما حاز وأحرز بقصد الإتجار كمية من مخدر الهيروين.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تمكنت من ضبط عاطل، مقيم دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، لممارسته نشاطا إجراميا بالإتجار بالمواد المخدرة "الهيروين والحشيش"، وبحوزته كمية كبيرة من تلك المواد، بالإضافة إلى مبلغ مالى وهاتف محمول، وسلاح أبيض.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى حصيلة تجارته الأثمة، والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارته، والهاتف المحمول للتواصل مع علمائه، وأمرت النيابة باستمرار حبس المتهم على ذمة التحقيقات، وإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائى لفحصها، إلى أن ورد تقرير المعمل الجنائى يفيد بأن المواد المضبوطة لمخدرى الهيروين والحشيش، فأحالته النيابة للمحاكمة الجنائية فـأصدرت المحكمة حكمها السابق.