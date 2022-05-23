السجن المؤبد للمتهمين الأربعة بقتل مواطن في الشرقية

الشرقية ـ فتحية الديب

قضت محكمة جنايات الزقازيق في الشرقية، بمعاقبة 4 أشخاص بالسجن المؤبد غيابيا للأول وحضوريا لباقى المتهمين، لاشتراكهم فى أعمال العنف والترويع لعدد من المواطنين، انتهت بمقتل أحدهم في دائرة مركز الحسينية.



صدر القرار برئاسة المستشار محمد على عبد الرحيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين على أحمد رجب، وحسام محمد المكاوى ، وأمانة سر أحمد رمزى، ومحمد عبد الستار.



تعود أحداث القضية رقـم 22820 لسنة 2021 جنايات الحسينية والمقيدة برقم 1497 لسنة 2021 کلی شمال الزقازيق، عندما أحال المحامي العام لنيابات شمال الزقازيق الكلية، كل من " خالد إ ع" هاربا و" محمد م س"

20 سنة فلاح ومقيم أبو سوير المحسمة القديمة مركز الإسماعيلية و" فرج ال م"(21 سنة، مزارع ومقيم كوبري الكسارة الصالحية الجديدة، و" عبد الرحمن ع " 19 سنة - عامل باليومية ومقيم عزبة العرب القصاصين، الإسماعيلية،، إلى محكمة جنايات الزقازيق.



وتضمن أمر الإحالة قيامهم في يوم 13 مايو لسنة 2021 بدائرة مركز شرطة الحسينية محافظة الشرقية، قاموا باستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامه ضد المجنى عليهما "محمـود السـيـد محمـد إبـراهيم " و" إبـــــــراهيم السـيـد محمـد إبـراهيم بـأن ذلـك الـفـعـل القــاء الرعـب في نفـوســهما وتكدير أمنهمـا وسكينتهما وتعـريـض حياتهما للخطـر حـال كـونهم أكثـر مـن شـخص يحمـل أحـدهم - المتهم الأول. سـلاحا ناريـا (بندقيـة اليـة ) موضـوع الاتهام التـالي وقـد اقترنت تـلـك الجريمـة بجناية أخــرى تلتها وهـي انـهـم في ذات المكان والزمان قـتـلـوا المجني عليـه "إبـراهيـم السيـد محمـد إبـراهيـم "عـمـدا مـن غـيـر سـبـق إصرار أو ترصد بـأن أطلـق المتهم الأول صـوبه عـيـارا نـاريـا مـن بندقيـة اليـة اسـتـقـرت بخلفيـة راسـه فأحـدثـت بـه الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته حـال كـون المتهمين مـن الـثـانـي الى الأخـير متواجـديـن عـلـى مسـرح الجريمـة للشـد مـن أزر المتهم الأول قاصــديـن مـن ذلـك إزهــــاق روحــه علـى النحـو المبين بالتحقيقات .







