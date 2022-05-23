اليوم السابع
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الزراعة تواصل متابعة حصاد وتوريد القمح ومنظومة الأسمدة فى محافظات الصعيد

الإثنين، 23 مايو 2022 12:51 م
الزراعة تواصل متابعة حصاد وتوريد القمح ومنظومة الأسمدة فى محافظات الصعيد وزاره الزراعة - أرشيفية
كتبت أسماء نصار

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 ‏قام  الدكتور أنور عيسى رئيس الإدارة المركزية لشئون التعاون بزيارة إلى محافظات الصعيد أسوان والاقصر وقنا وسوهاج وأسيوط و بنى سويف والفيوم وكذلك المنوفية ، بناءا على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي  بالتواجد في الحقول وتشجيع المزارعين على توريد محصول القمح،
 
 ‏وأشاد "عيسى" ‏بالجهود التي يبذلها قيادات المحافظات ومديريات الزراعة ومديريات التموين والجهات المسوقة وتواجدهم الفاعل  لمتابعة الحصاد وتسهيل إجراءات التوريد وعقد ندوات إرشادية لتشجيع المزارعين على توريد القمح واطلعهم على الحوافز التي تقدمها الحكومة لذلك .
 
وقال ان محصول القمح يلقى اهتماما كبيرا من الدولة لانه أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية التي تسهم في تحقيق الامن الغذائي وأن تأخير موسم الحصاد هذا العام بسبب الظروف الجوية جاء في صالح زيادة إنتاجية المحصول وأنه مبشر بالخير مشيرا إلى المتابعة الدائمة من وزير الزراعة وقيادات الوزارة 
 ‏ ‏تابع عيسى أيضا تسهيل إجراءات صرف الأسمدة مؤكدا على ضرورة وصول الدعم لمستحقيه من المزارعين بالإضافة إلى متابعة تفعيل الزراعة التعاقدية في الذرة والفول الصويا وعباد الشمس.
 
 

وزارة الزراعة

وزير الزراعة

القمح

محصول القمح


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