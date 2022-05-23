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الرئيس السيسي يوجه بتعظيم المكونات المحلية لمنظومة إنتاج الهيدروجين الأخضر

الإثنين، 23 مايو 2022 04:30 م
الرئيس السيسي يوجه بتعظيم المكونات المحلية لمنظومة إنتاج الهيدروجين الأخضر الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب - محمد الجالى

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وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتعزيز الجهود فى ضوء الاهتمام العالمى المتنامى بمشروعات الهيدروجين الأخضر باعتباره مصدراً واعداً للطاقة فى المستقبل القريب، وبما يصب فى صالح الجهود التى تقوم بها مصر لتصبح ممراً لعبور الطاقة النظيفة، ومن ثم مركزاً محورياً للربط الكهربائى بين أوروبا والدول العربية والأفريقية، كما وجه الرئيس أيضاً بضرورة تعظيم المكونات المحلية لمنظومة إنتاج الهيدروجين الأخضر، خاصةً أجهزة التحليل الكهربائى التى تعتبر عماد هذه الصناعة.

 

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس محمد يحيى زكى، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

 

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر على مستوى الجمهورية".


السيسي

الرئيس السيسي

اليهدروجين الاخضر

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