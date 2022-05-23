الرئيس التنفيذى للمصرية للاتصالات يتفقد أعمال تطوير الشبكة في القاهرة الجديدة

قام المهندس عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات، بزيارة إلى مناطق العمل بالقاهرة الجديدة، من أجل تفقد أعمال تطوير الشبكة التي تخدم أكثر من 250 ألف عميل، وذلك للاطمئنان على تقدم سير العمل في المشروعات الجاري تنفيذها لخدمة العملاء بالتوسعات العمرانية الجديدة بمنطقة القاهرة الجديدة، وكان في استقباله المهندس الحسيني عادل نائب الرئيس التنفيذي لشئون المناطق.

وشملت الزيارة تفقد العمل بسنترال التجمع الخامس، ومنطقة الألف مصنع، وتفقد الشبكة بالمنطقة السكنية أبو الهول والأندلس، ودار مصر القرنفل، وتأتي في إطار حرص المصرية للاتصالات على تحقيق أعلى مستوى من رضا عملائها من خلال تحسين مستوى خدمات الاتصالات المقدمة وتوفير كافة الخدمات المتكاملة التي تلبي احتياجاتهم المتطورة.

وتشهد منطقة القاهرة الجديدة إضافة أكثر من 80 ألف خط للشبكة الحالية خلال عام 2022 مع توقعات بإضافة ما يزيد عن 50 ألف عميل جديد لخدمات الهاتف الثابت بالمنطقة.`