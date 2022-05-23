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الدنمارك تعلن استعدادها لفرض عقوبات جديدة على روسيا في قطاعي الطاقة والمال

الإثنين، 23 مايو 2022 06:19 م
الدنمارك تعلن استعدادها لفرض عقوبات جديدة على روسيا في قطاعي الطاقة والمال اوكرانيا
كتب أحمد عرفة

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أعلنت الدنمارك عن استعدادها لفرض عقوبات جديدة على روسيا في قطاعي الطاقة والمال، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

 

وقالت الدنمارك، إنه يجب زيادة الضغط على الكرملين لإنهاء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

 

وفى وقت سابق أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مقتل شخصين بينهما طفل وإصابة 10 آخرين جراء قصف للقوات الأوكرانية على مقاطعة خيرسون.

 

وأوضحت الوزارة في بيان أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية، اليوم الإثنين، أن "القوميين الأوكران استهدفوا بلدة بيلا زيوركا في مقاطعة خيرسون براجمات صواريخ من طراز أوراجان تحمل قذائف عنقودية؛ ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى وهدم نحو 10 منازل".

 

 

وفي جمهورية "دونيتسك"، كشفت السلطات عن مقتل مدنيين اثنين وإصابة آخرين جراء قصف أوكراني على 13 بلدة بالجمهورية خلال الساعات الأخيرة.

 

 


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