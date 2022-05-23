الدفاع الروسية: تدمير وحدة أوكرانية لمدافع هاوتزر M-777

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين، أن بطارية مدافع ذاتية الدفع من طراز "غياتسينت -إس" دمرت وحدة أوكرانية مكونة من مدافع هاوتزر M-777 عيار 155 ملم أمريكية الصنع، حسبما أفاد موقع روسيا اليوم.
ونشرت الدفاع الروسية مقطع فيديو لعمل أطقم مدافع ذاتية الحركة "غياتسينت-إس" عيار 152 ملم في أوكرانيا، وقالت في بيان مقتضب: "أثناء تنفيذ مهام قمع البطاريات، دمرت بطارية غياتسينت-إس وحدة مكونة من مدافع هاوتزر مقطورة عيار 155 ملم من طراز M-777 أمريكية الصنع".
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع إيجور كوناشينكوف، إن الغارات الجوية الروسية أسفرت عن القضاء على أكثر من 210 عناصر للفصائل القومية الأوكرانية، وتعطيل 38 قطعة من المعدات العسكرية.