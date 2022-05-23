الدفاع الروسية: تدمير وحدة أوكرانية لمدافع هاوتزر M-777

وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين، أن بطارية مدافع ذاتية الدفع من طراز "غياتسينت -إس" دمرت وحدة أوكرانية مكونة من مدافع هاوتزر M-777 عيار 155 ملم أمريكية الصنع، حسبما أفاد موقع روسيا اليوم.

ونشرت الدفاع الروسية مقطع فيديو لعمل أطقم مدافع ذاتية الحركة "غياتسينت-إس" عيار 152 ملم في أوكرانيا، وقالت في بيان مقتضب: "أثناء تنفيذ مهام قمع البطاريات، دمرت بطارية غياتسينت-إس وحدة مكونة من مدافع هاوتزر مقطورة عيار 155 ملم من طراز M-777 أمريكية الصنع".

وكانت قد أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الدفاعات الجوية أسقطت 11 طائرة مسيرة أوكرانية في دونيتسك، ولوجانسك، ومقاطعتي خيرسون وخاركوف.