اليوم السابع
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الدفاع الروسية: أسقطنا طائرات من طراز "سو-25" أوكرانية

الإثنين، 23 مايو 2022 06:52 م
الدفاع الروسية: أسقطنا طائرات من طراز "سو-25" أوكرانية أوكرانيا - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، عن استهداف نحو 800 موقع عسكري أوكراني، وقتل أكثر من 230 قوميا متطرفا أوكرانيا خلال الساعات الأخيرة.


وأكد المتحدث باسم الوزارة، إيجور كوناشينكوف، فى تصريح أوردته قناة "روسيا اليوم"، إسقاط مسيرات وطائرات حربية أوكرانية من طراز سو-25، واعتراض صواريخ "توتشكا أو" وقذائف راجمات "سميرتش".


وأضاف: أن القوات الروسية دمرت شحنة من الأسلحة والمعدات العسكرية الحربية الأوكرانية خلال نقلها إلى دونباس.


وتابع :"صواريخنا عالية الدقة استهدفت 48 موقعا للأفراد والمعدات العسكرية الأوكرانية، و6 مستودعات للذخيرة قرب ساليدار فى لوجانسك".


وأشار إلى أنه تم تدمير منظومة مضادة للطائرات، كما دمر الطيران التكتيكي وطيران الجيش الروسي 39 موقع لتجميع الأفراد والآليات قرب بلدة كراسنه بإقليم دونيستك شرقي أوكرانيا.


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