الداخلية تضبط 1978 سيارة لتركيبها سارينة بالمخالفة للقانون

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى ضبط مخالفات تركيب أجهزة التنبيه الضوئية "الفلاشر" والصوتية "السارينة" الخاصة بمركبات الطوارئ وذلك استمراراً لجهود الأجهزة الأمنية لتحقيق الانضباط المرورى حفاظاً على سلامة المواطنين.. وفى إطار رصد قيام بعض قائدى المركبات بتركيب أجهزة التنبيه الضوئية "الفلاشر" أو الصوتية "السارينة" الخاصة بمركبات الطوارئ (كالإطفاء – الإسعاف- الشرطة) والتى لا يجوز تركيبها أو استعمالها إلا على مركبات الطوارئ.

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال الفترة من 14 /5 إلى 20 /5 عن الآتى:

فى مجال الحملات المرورية وضبط المركبات المخالفة فى ضبط عدد (1978) مخالفة الأجهزة الصوتية، ضبط عدد (2059) مخالفة الأجهزة الضوئية، ضبط عدد (4149) مخالفة زجاج ملون بدون ترخيص، ضبط عدد (3820) مخالفة ملصقات فى مجال ضبط الأجهزة "الصوتية والضوئية".

وتمكنت الجهود من ضبط عدد (198) محل لبيع الأجهزة "الصوتية والضوئية، ضبط عدد (626) أجهزة صوتية، ضبط عدد (1070) أجهزة ضوئية، ضبط عدد (1370) ملصقات مخالفة، ضبط عدد (5) زجاج ملون فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.