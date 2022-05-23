الداخلية تداهم أماكن بيع هواتف محمولة خارج المنافذ الرسمية

كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية مكافحة جرائم المصنفات الفنية وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، حيث أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث المصنفات الفنية بمديرية أمن القاهرة مفادها قيام (أحد الأشخاص ، وشقيقه– مقيمان بدائرة قسم شرطة المعصرة) بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال بيع وتداول خطوط الهواتف المحمولة تابعة لبعض شركات الإتصالات خارج منافذ الشركات الرسمية .

عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة ، أمكن ضبطهما حال تواجدهما بالمنطقة محل سكنهما ، وبحوزتهما عدد (1000 خط هاتف محمول بدون عقود) بمواجهتهما إعترفا ببيع الخطوط لعملائهما بدون عقود وبسعر أقل من تداوله بالشركات المشار إليها لتحقيق أرباح غير مشروعة ، وأقرا بأنهما تحصلا على الخطوط من (صاحب مكتب إستيراد أجهزة كمبيوتر وإكسسوارات – كائن بدائرة قسم شرطة المعصرة) ، أمكن ضبطه بالمكتب ملكه وعثر بداخله على عدد (6000 خط هاتف محمول بدون عقود – كمية من عقود خاصة بشركات الهواتف المحمولة خالية البيانات وأخرى مدون بها بيانات أشخاص مختلفة – كمية من الأكلاشيهات الخاصة بشركات المحمول – جهاز "لاب توب" يحتوى على أسماء العملاء – 5 هواتف محمولة لتسهيل إتصاله بعملائه – 2 كيسة كمبيوتر – شاشة كمبيوتر).

وبمواجهته أيد ما جاء بأقوال المتهمان ، وأقر بتحصله على الخطوط المضبوطة بحوزته من بعض موظفين المبيعات بفروع الشركات المشار إليها ، وباقى المضبوطات بقصد إستخدامها فى تفعيل الخطوط وتسجيل بعض العقود للمواطنين لتحقيق أرباح غير مشروعة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.