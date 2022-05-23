اليوم السابع
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الداخلية: بدء فعاليات ورشة عمل "الإنتربول" في أكاديمية الشرطة

الإثنين، 23 مايو 2022 11:22 ص
الداخلية: بدء فعاليات ورشة عمل "الإنتربول" في أكاديمية الشرطة أكاديمية الشرطة ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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انطلقت اليوم الإثنين فعاليات ورشة العمل الإقليمية (الأساليب والاتجاهات المستجدة للمقاتلين الإرهابيين الأجانب بالشرق الأوسط وأفريقيا)، والمقرر عقدها بأكاديمية الشرطة بشراكة المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول".

 

وتمتد فعاليات الورشة حتى يوم 25 الجارى، بمشاركة كبار المسئولين بوزارات الداخلية والأجهزة الأمنية، بعدد (27) دولة فضلاً عن مصر، وهى (ليبيا- تونس – الجزائر – المغرب – الأردن – لبنان – فلسطين – المملكة العربية السعودية– الإمارات العربية المتحدة – البحرين – قطر – بوركينا فاسو – تشاد – مالى – موريتانيا – النيجر – الصومال – جيبوتى – نيجيريا – الكاميرون – بنين – كوت ديفوار – الكونغو الديمقراطية – السنغال – ألمانيا – بلجيكا – الولايات المتحدة الأمريكية) ، وبمشاركة خبراء عدد (6) منظمات دولية وإقليمية وهى (المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "إنتربول" – الإتحاد الأوروبى – مكتب الأمم المتحدة المعنى بمكافحة المخدرات ومنع الجريمة – مكتب الأمم المتحدة التنفيذى لمكافحة الإرهاب – مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب – سكرتارية تجمع دول الساحل "G5") ..

 


اكاديمية الشرطة

الانتربول

جهاز الانتربول

الداخلية


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