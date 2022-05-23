التعليم: التقدم للعام الدراسى المقبل للمدارس الرسمية لغات يونيو 2022

كتب محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم والتعليم الفني، أن التقدم لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى للعام الدراسى الجديد 2022،2023، يونيو المقبل، موضحة التقدم على رياض الأطفال للمدارس الرسمية لغات على مواقع المديريات التعليمية، أما التقدم للصف الأول الابتدائى سيكون على موقع الوزارة.

أعلنت عدد من المديريات التعليمية، ضوابط التقديم للصف الأول الابتدائي 2022-2023، إلكترونيا عن طريق ولي الأمر من خلال مركز معلومات وزارة التربية والتعليم، باستخدام الرقم القومي للمتقدم.

وأوضحت المديريات التعليمية، أن التسجيل الإلكتروني للتقديم للصف الأول الابتدائي يبدأ في الفترة من 1 يونيو وتستمر لمدة شهر، علي أن يتم الإعلان في مكان واضح بالمدارس والإدارات التعليمية عن فتح باب التسجيل، ويسجل ولي الأمر ثلاث رغبات علي الأقل وبحد أقصي خمس مدارس حكومية بحيث لا يقل سن المتقدم عن 6 سنوات في 1 أكتوبر 2022، وتقوم المدرسة عقب غلق الموقع بطباعة كشوف المتقدمين من خلال الموقع والقيام بالإجراءات الخاصة بالقبول وفقاً للقواعد المنظمة لذلك حيث يتم ترتيب التلاميذ تنازلياَ الأكبر سناً ثم الأصغر.

وشددت المديريات التعليمية، على أنه فى حالة التعسر ولي الأمر في التسجيل الالكتروني يتم التوجه إلي المدرسة التي يرغب التقدم لها ولديه صورة شهادة الميلاد المميكنة للتلميذ المتقدم والشهادة الأصلية للاطلاع عليها وصورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر ليتولي مسئول وحدة المعلومات بالمدرسة تسجيل رغبته بالالتحاق الكترونياً بالمدرسة، على يتم القبول المبدئي وفحص الملفات للمتقدمين وذلك خلال شهر يوليو، ويمكن لولي الأمر الاطلاع علي نتيجة قبول نجله من خلال الموقع الالكتروني بعد الفترة المحددة، وفي حالة قبول ابنه في أكثر من مدرسة يقوم باختيار المدرسة التي يرغب في إلحاق ابنه بها وفي حالة انتهاء المدة المحددة تقوم الإدارة بتسكين المتقجن في إحدي المدارس.