اليوم السابع
Ads
الإثنين، 23 مايو 2022 11:02 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

التشيك: لم يتم تأكيد أية حالات إصابة بجدري القرود حتى الآن

الإثنين، 23 مايو 2022 10:06 ص
التشيك: لم يتم تأكيد أية حالات إصابة بجدري القرود حتى الآن جدرى القرود - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن معهد الصحة الوطني في جمهورية التشيك أنه لم يتم تأكيد أية حالات إصابة بجدري القرود في البلاد حتى الآن. 
 

وأوضح المعهد حسبما ذكر راديو براغ الدولي اليوم الاثنين، أنه كانت هناك حالة اشتباه واحدة، إلا أن الاختبارات أظهرت سلبيتها، ولم يتم الإبلاغ عن أية حالات أخرى مشتبه بها منذ ذلك الحين. 


وقد أعلنت منظمة الصحة العالمية أنه تم تأكيد 92 إصابة بجدري القرود، مبينة أن هناك 28 إصابة أخرى يجري التحقق منها في 12 دولة لا يعد هذا الفيروس متوطنا فيها.


وتم تحذير الأطباء في جمهورية التشيك ليكونوا في حالة تأهب للأعراض، وتلقوا تعليمات حول كيفية المتابعة في حالة وجود حالة مشتبه بها.


يذكر أن الفيروس لا ينتشر بسهولة ولا ينتقل عبر الهواء لمسافات طويلة، لكن ينتقل عن طريق مخالطة المصابين بالفيروس لفترات طويلة.

 


التشيك

جدرى القرود

منظمة الصحة العالمية

الجدرى


الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة