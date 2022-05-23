اليوم السابع
Ads
الإثنين، 23 مايو 2022 05:32 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

التحقيقات تكشف انتهاء رخصة سلاح حسام حبيب منذ 3 سنوات والنيابة تتحفظ عليه

الإثنين، 23 مايو 2022 04:20 م
التحقيقات تكشف انتهاء رخصة سلاح حسام حبيب منذ 3 سنوات والنيابة تتحفظ عليه شيرين عبد الوهاب وطليقها
أحمد الجعفري

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت تحقيقات النيابة العامة، أن رخصة السلاح النارى المضبوط بحوزة الفنان حسام حبيب منتهية منذ عام 2019، وأصدرت النيابة قرارا بالتحفظ على السلاح، وما زالت التحقيقات جارية.
 
وقال حبيب عقب القبض عليه، أنه توجه إلى فيلا شيرين فجر اليوم الإثنين، للاتفاق على اعمال فنية، إلا أن خلافا نشب بينهما، مما دفعها للاتصال بشرطة النجدة، نافيا تهديدها أو الاعتداء عليها. 
 
 
وطالبت الفنانة شيرين عبد الوهاب بالحصول على تعهد على الفنان حسام حبيب، بعدم التعرض لها، خلال بلاغ  أجرته لشرطة النجدة بالجيزة.
تلقت شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا من الفنانة شيرين عبد الوهاب، طالبت خلاله بالحصول على تعهد على الفنان حسام حبيب بعدم التعرض لها. 
 
انتقلت قوة أمنية إلى فيلا الفنانة، بمدينة الشيخ زايد، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم الاستماع لأقوال الفنان حسام حبيب، الذي ذكر أنه كان متواجد بفيلا شيرين للاتفاق على أعمال فنية، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.
 
 

شيرين عبد الوهاب حسام حبيب

امن الجيزة

اخبار الحوادث

سلاح نارة

سب وقذف

اليوم السابع بلس

شيرين


الموضوعات المتعلقة

الحب مالوش أمان.. القصة الكاملة للقبض على حسام حبيب بسبب شيرين عبد الوهاب

الإثنين، 23 مايو 2022 03:21 م

أزمة أشهر "كابل" تنتهى بقسم الشرطة.. القبض على طليق شيرين عبد الوهاب.. الفنانة تتهم طليقها بالسب والقذف.. قانونيون: حسام حبيب يواجه السجن.. والمشهد الأخير يعصف بحلم العودة لعش الزوجية مجددا

الإثنين، 23 مايو 2022 03:00 م

حسام حبيب ينفي تهديده شيرين عبد الوهاب بسلاح ناري: مرخص وأحمله بصفة قانونية

الإثنين، 23 مايو 2022 02:57 م

اعرف مصير المطرب حسام حبيب بعد القبض عليه بتهمة سب الفنانة شيرين عبد الوهاب

الإثنين، 23 مايو 2022 02:51 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة