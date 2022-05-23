اليوم السابع
Ads
الإثنين، 23 مايو 2022 08:11 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

البنك المركزي الباكستاني يرفع سعر الفائدة الرئيسي 150 نقطة

الإثنين، 23 مايو 2022 07:01 م
البنك المركزي الباكستاني يرفع سعر الفائدة الرئيسي 150 نقطة البنك المركزى الباكستانى - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رفع البنك المركزي الباكستاني سعر الفائدة الرئيسي، اليوم الاثنين، بواقع 150 نقطة أساسية إلى 13.75%، وهي الزيادة الثانية في أقل من شهرين.


ونقلت قناة "آسيا نيوز" الإخبارية عن البنك قوله - في بيان - "إن هذا الإجراء، بجانب ضبط الأوضاع المالية الذي تشتد الحاجة إليه حاليا، يجب أن يساعد في تهدئة الطلب إلى وتيرة أكثر استدامة مع الحفاظ على توقعات التضخم ثابتة واحتواء المخاطر لتحقيق الاستقرار الخارجي".


تجدر الإشارة إلى أن تلك الزيادة جاءت في الوقت الذي تمر فيه البلاد باضطراب اقتصادي، بما يتضمن ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض الاحتياطيات وانخفاض قيمة العملة الوطنية بشكل سريع.


باكستان

البنك المركزى الباكستاني

الاقتصاد الباكستانى

الاوضاع المالية فى باكستان


الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة