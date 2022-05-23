البنك المركزي الباكستاني يرفع سعر الفائدة الرئيسي 150 نقطة

أ ش أ

رفع البنك المركزي الباكستاني سعر الفائدة الرئيسي، اليوم الاثنين، بواقع 150 نقطة أساسية إلى 13.75%، وهي الزيادة الثانية في أقل من شهرين.



ونقلت قناة "آسيا نيوز" الإخبارية عن البنك قوله - في بيان - "إن هذا الإجراء، بجانب ضبط الأوضاع المالية الذي تشتد الحاجة إليه حاليا، يجب أن يساعد في تهدئة الطلب إلى وتيرة أكثر استدامة مع الحفاظ على توقعات التضخم ثابتة واحتواء المخاطر لتحقيق الاستقرار الخارجي".



تجدر الإشارة إلى أن تلك الزيادة جاءت في الوقت الذي تمر فيه البلاد باضطراب اقتصادي، بما يتضمن ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض الاحتياطيات وانخفاض قيمة العملة الوطنية بشكل سريع.