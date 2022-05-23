السويس - السيد فلاح

عقد اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، اجتماعًا بحضور الدكتور عبد الله رمضان، نائب المحافظ وخالد سعداوى، السكرتير العام للمحافظة والعميد إيهاب سراج الدين، السكرتير العام المساعد للمحافظة والدكتور أشرف حنيجل، عميد كلية الهندسة بجامعة السويس لمناقشة الإعداد لإنشاء قواعد بيانات جغرافية رقمية لشبكات البنية التحتية لمحافظة السويس بالتنسيق مع جامعة السويس برئاسة الدكتور السيد الشرقاوي رئيس الجامعة.

أكد محافظ السويس، علي سرعة عمل خريطة للبنية التحتية والمرافق العامة الحيوية لتسهيل العمل وانجاز أى أعمال صيانة وإصلاح للموافق لتوفير الوقت والجهد والمال، مشددًا علي المراجعة الدقيقة للبيانات والمادة العلمية والمعلومات التي يتم جمعها من جميع الجهات المعنية بالمرافق العامة والشركات.

وأعطي محافظ السويس تعليماته لرؤساء الأحياء بإغلاق جميع المغاسل ومنع إصدار أي تراخيص لها بالتنسيق مع الشركة القابضة لميا لشرب والصرف الصحي لفرع السويس.

وأشار عميد كلية الهندسة بجامعة السويس إلي أهمية عمل دورة تدريبية وورش عمل بالجامعة لجميع الجهات المعنية بالمرافق العامة المشاركة لكيفية جمع وإعداد المادة والبيانات المطلوبة والخرائط لإعداد المشروع، وفي اللقاء تحدث الدكتور أحمد صديق، مدرس المساحة بكلية هندسة البترول بجامعة السويس عن مشروع مبادرة محافظ السويس لإنشاء قواعد بيانات جغرافية رقمية لشبكات البنية التحتية لمحافظة السويس وخطوات الإنشاء.

حضر اللقاء كلا من رؤساء الأحياء ومديري المكتب الفنى والتخطيط العمرانى وإدارة المتغيرات المكانية وممثلى شركات البترول والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وشركة القناة لتوزيع الكهرباء والغاز الطبيعي والاتصالات ومديري المرافق بأحياء السويس.