الأركان الأمريكية: لدينا 102 ألف جندى بأوروبا والجميع على أهبة الاستعداد

كتب عبد الوهاب الجندى

قال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، "إن بلاده لديها 102 ألف جندي في أوروبا والعديد من القوات البحرية والجوية على أهبة الاستعداد"، مؤكدا أنه "لا وجود لقواتنا على الأراضي الأوكرانية".

وأضاف وفق ما نقلت وسائل إعلان أمريكية، أن أمريكا ستواصل تعزيز تعاوننا مع الحلفاء حتى تتمكن أوكرانيا من تقوية قدراتها القتالية ونعمل على تحديث قواتها".

وأوضح الجنرال مارك ميلي، أن 20 دولة أعلنت عن تقديم مساعدات عسكرية جديدة إلى أوكرانيا، مؤكد أن "الهجوم الروسي على أوكرانيا يشكل خرقًا للقانون الدولي".

بين أن بلاده تتواصل مع الرئيس الأوكراني بشكل مستمر للوقوف على تطورات الأوضاع على الأرض، مضيفا: "قدرة أوكرانيا على الدفاع عن نفسها مرتبطة بحجم المساعدات التي نقدمها لها".