اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الأرجنتين ترصد أول حالة يشتبه بإصابتها بجدري القرود

الإثنين، 23 مايو 2022 06:06 ص
الأرجنتين ترصد أول حالة يشتبه بإصابتها بجدري القرود جدري القرود
وكالات

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قالت وزارة الصحة الأرجنتينية،إنها رصدت ما يشتبه أنها حالة إصابة بمرض جدري القرود في بوينس أيرس، وسط تنامي القلق العالمي من تزايد الحالات في أوروبا وأماكن أخرى من العدوى الفيروسية الأكثر شيوعا في غرب ووسط أفريقيا.

وأضافت الوزارة أن المريض المشتبه إصابته بجدري القرود من سكان مقاطعة بوينس أيرس ولديه أعراض متوافقة مع المرض، وكان قد سافر مؤخرا إلى إسبانيا، وهو بحالة جيدة ومعزول أثناء إجراء التحاليل.

وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت السبت أن هناك 92 حالة مؤكدة و28 حالة يشتبه بإصابتها بجدرى القرود، في أوروبا وكندا والولايات المتحدة وأستراليا. ولا توجد حالات مؤكدة حتى الآن في أميركا اللاتينية.

 


الأرجنتين

جدري القرود

فيروس جدري القرود

اعراض جدري القرود

علاج جدري القرود

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