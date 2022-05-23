الأربعاء.. وزراء ونواب ورجال أعمال يشاركون بـ"bt 100" أكبر حدث اقتصادي في مصر

تقرير خاص

تعقد احتفالية "bt100" - الحدث الأهم والأكبر بمجتمع المال والأعمال في مصر- يوم الأربعاء الموافق 25 مايو بأحد فنادق القاهرة الكبرى، بمشاركة عدد من الشخصيات العامة ورجال أعمال ومديري كبرى المؤسسات الاقتصادية؛ للاحتفاء بتحقيق مصر ضمن عدد محدود من الاقتصاديات معدل نمو إيجابي خلال جائحة فيروس كورونا المستجد، وتقييم أثر القرارات التي اتخذتها الحكومة مؤخرًا لتجاوز تبعات الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية وسبل زيادة دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

وتأتي النسخة الخامسة في عام 2022 وسط اهتمامًا بالغ من العاملين بالقطاعات الاقتصادية المختلفة بضرورة توحيد الجهود لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، التي تتشابك فيها تداعيات "الجائحة" مع ما أعقبها من اضطراب في سلاسل التوريد والإمداد وارتفاع شديد لمعدلات التضخم عالميا، مما يتطلب ابتكار حلولًا غير تقليدية لتخفيف آثار الأزمة، وفي الوقت نفسه تحويل التحديات إلى فرص استثمارية.

في حين يأتي توقيت الاحتفالية هذا العالم كترجمة حقيقية لما حققته النسخ الرابعة السابقة من نجاح ساحق، واهتمام مجتمع الأعمال المحلي والإقليمي بالقائمة ممن وقع الاختيار عليهم لنيل جوائز bt100 نتيجة لإسهاماتهم في القطاع الاقتصادي.

وقد حظت الاحتفالية على مدار السنوات السابقة برعاية مجلس الوزراء المصري، إيمانًا منه بأهمية دعم الاحتفالية التي أصبحت من كبرى الفعاليات التي تكرم وتحتفى بعدد من المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة بمختلف القطاعات الاستثمارية والمالية والمصرفية والتجارية، استكمالًا لمسيرة نجاح أكبر حدث اقتصادي في مصر.

ومن المقرر أن تشهد الاحتفالية هذا العام حضور عددًا كبيرًا من الشخصيات العامة وكبار رجال الأعمال ومسئولي كبرى المؤسسات الاقتصادية ويتم اختيار الشخصيات والشركات التي تستحق التكريم عن دورها في دعم الاقتصاد المصري، من خلال لجنة تحكيم تضم نخبة من خبراء الاقتصاد وقادة الرأي وذلك وفقًا لمعايير مدروسة وبناء على بحث ومنهجية وضعتها اللجنة للتوصل إلى قائمة المرشحين والفائزين، تتوافق مع معايير الدولة للتطوير والإصلاح.

وتقام احتفالية "bt100" تحت الرعاية الاستراتيجية لمجلة Business Today، وتنظمها شركة "POD" الرائدة فى العلاقات العامة والإعلامية، وقد شهدت الاحتفالية في نسخها السابقة حضوراً لافتاً من العديد من الوزراء، بالإضافة إلى نخبة من رؤساء البنوك والهيئات الحكومية وأعضاء البرلمان وحشد كبير من رجال الأعمال ومسئولي أكبر الشركات العاملة في قطاعات الخدمات المالية، والاستثمار، والبنوك، والصناعة، والعقارات.

بالإضافة إلى رعاية مجلس الوزراء، فقد حظت احتفالية "bt100" هذا العام على رعاية مجموعة من كبرى المؤسسات الاقتصادية أبرزها مجموعة طلعت مصطفى، هايد بارك للتطوير العقاري، فودافون مصر، ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقاري، فيليب موريس مصر، فايزر مصر للمستحضرات الدوائية والحيوية، اتصالات مصر، ال جيLG للالكترونيات مصر، استرازينيكا مصر، المصرية للاتصالات WE، مجموعة إي فاينانس للإستثمارات المالية والرقمية، الشركة الألمانية اللبنانية للصناعة- دهانات GLC، جي ڤي للتطوير العقاري، عصفور كريستال، bt 100