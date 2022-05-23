اعتقال رجل برازيلى بعد دهسه 5 أطفال ومحاولة الفرار.. صحيفة تكشف التفاصيل

فاطمة شوقى

اعتقلت الشرطة البرازيلية رجلا مخمورا دهس 5 أطفال فى البرازيل ، ثلاثة منهم فى حالة خطيرة ، وحاول الفرار، وفقا لصحيفة " ميتروبوليس" البرازيلية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحادث وقع فى سيلانديا ، في منطقة برازيليا الفيدرالية ، عندما اقتحم سائق سيارة الرصيف ودهس 5 أطفال تتراوح أعمارهم بين 5 و 10 سنوات ، بحسب إدارة الإطفاء.

وعانى اثنان منهم من الخدوش فقط ، لكن تم نقل الثلاثة الآخرين على وجه السرعة إلى مستشفى في المنطقة لكسور متعددة في الجسم وصدمات في الرأس .

حاول الرجل البالغ من العمر 53 عامًا ، والذي لا يحمل رخصة قيادة ، الفرار بعد الحادث ، لكن طارده بعض سائقي السيارات الذين كانوا في مكان الحادث واعتقلهم ضباط الشرطة العسكرية فيما بعد.

قبل وصول الشرطة ، حاول السكان المحليون قتل السائق ، الذي أظهر علامات واضحة على أنه كان مخمورا ، وهو ما أكده لاحقًا المعهد الطبي القانوني ، وفقًا لمتروبولس.

أمام المحاكم البرازيلية ، سيواجه الجاني اتهامات بحادث مروري مع ضحية ، دهس المشاة ، القيادة في حالة سكر وعدم وجود رخصة قيادة.

ويذكر أن الشرطة البرازيلية اعتقلت أمس أيضا امرأة من باراجواى تظاهرات بالحمل، بينما كانت تخفى 6 كيلو مخدرات لتتجنب أجهزة التفتيش إلا أن كلبا بوليسيا تمكن من كشفها.

وقالت صحيفة "انفوباى" الأرجنتينية إلى أن الطلب استطاع شم رائحة رائحة الماريجوانا على المرأة اثناء محاولتها العبور من فوز دى إيجواسو إلى بورتو أليجرى، وتم احتجاز المرأة البارجويية بعد فك الكيس المربوط حول بطنها.