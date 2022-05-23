استمرار أعمال الرصف بشارع عبد الله النديم فى جرجا بتكلفة 4 ملايين جنيه

فريق المحافظات

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا التابعة لمحافظة سوهاج، بالتعاون مع مديرية الطرق بالمحافظة، بمتابعة أعمال رصف شارع " عبد الله النديم "، بتكلفة 4 ملايين جنيه، بالإضافة إلى أعمال تركيب بلاط " الإنترلوك " بالشوارع الفرعية بنطاق المدينة .

تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بشأن متابعة أعمال رفع كفاءة الشوارع وتمهيد ورصف الطرق والشوارع العامة والفرعية بنطاق المحافظة، والعمل على سرعة الانتهاء من الأعمال عقب الانتهاء من أعمال المرافق، ورد الشيء لأصله.

وأوضح عاطف الصمطي رئيس مركز ومدينة جرجا أنه جاري أعمال المتابعة المستمرة لأعمال إعادة رصف شارع " عبد الله النديم " غرب الترعة الفؤادية، من قيمة رد الشيء لأصله، مشيرا إلى أهمية الشارع بمدينة جرجا، والذي يعد المدخل والمخرج الرئيسي للمدينة، لافتا إلى متابعة أعمال تركيب بلاط الانترلوك بالشوارع المتفرعة من " سعد زغلول "، وشارع " أبو شويشة " بمنطقة شيخ العرب .



رصف شوارع جرجا (1)



رصف شوارع جرجا (2)



رصف شوارع جرجا (3)



رصف شوارع جرجا (5)



رصف شوارع جرجا (6)