ارتفاع الأمواج مع هبوب رياح معتدلة على شاطئ محافظة بورسعيد.. لايف وصور

بورسعيد - محمد عزام

قدم "تلفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، اليوم الأثنين، من أمام شاطئ البحر الأبيض المتوسط بمحافظة بورسعيد، لمتابعة الإقبال عليه بالتزامن مع موجة الحر.

شهد شاطئ بورسعيد، إقبال من الأهالي على شتى الأحياء ومدينة بورفؤاد أيضا، على الرغم من هبوب الرياح وارتفاع الأمواج بمياه البحر.

وتعدد مشاهد الاستمتاع بين الأهالي بمياه البحر ما بين للأطفال الذي يمارسون السباحة داخل مياه الشاطئ، وكذلك الذين يلعبون في الرمال بألعاب الشاطئ وكرة القدم.

يذكر أنه كانت محافظة بورسعيد قد استعدت الموسم الصيفي من جوانب عديدة، حيث عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعات مع التنفيذين من إدارة المصيف ورؤساء الأحياء وجهاز الإنقاذ والطوارئ.

ووجه المحافظ، بضرورة رفع كفاءة الشاطئ على طول ساحل البحر الذي يمتد إلى أكثر من 5 كيلو متر مقسمه على 5 أحياء، وكذلك متابعة النظافة يومياً وتجريف الساحل من مخلفات البحر.

كما شدد المحافظ، على التنسيق مع مؤجري الشماسى وأصحاب الكافتيريات المطلة على شاطئ بورسعيد، بتخفيض الأسعار حتى وصل سعر الشمسية و 4 كراسي ومنضدة إلى 50 جنيه.



ارتفاع أمواج البحر



إقبال متوسط للأهالي



الاستمتاع بالسباحه