إيوان تضم خبرات جديدة لمجلس الإدارة لتنفيذ رؤية الشركة المستقبلية في الاتجاهات المختلفة

كتب أحمد حسن

أعلنت إيوان الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري والعمراني ، عن إعادة تشكيل مجلس الإدارة ليقود الشركة في الفترة القادمة التي سوف تشهد إطلاق مجموعة من المشروعات الجديدة التي تحمل علامة إيوان المميزة منذ قرابة العشرين عاما في السوق العقاري المصري .

وسيستمر المهندس وليد مختار في قيادة الإدارة التنفيذية للشركة كعضو منتدب ورئيس تنفيذي وسوف يتولى المهندس إيهاب مختار رئاسة مجلس الإدارة الجديد ليستمر المهندسان وليد مختار وإيهاب مختار في قيادة الشركة التي تشاركا في تأسيسها في بداية الألفية الجديدة كما تعود السوق العقاري من شركة إيوان دائما علي تقديمهما أفكار ومنتجات مبتكرة وهو ما يحتاجه السوق العقاري حاليا بشدة لإحداث انتعاشه جديدة وهو الدور الذي دائما ما اضطلعت به إيوان.

ويضم تشكيل المجلس الجديد مجموعة من أبرز قادة الأعمال ورواد القطاع العقاري والاستثماري والقانوني لمجلس إدارتها في إطار سعي الشركة نحو استقطاب العديد من الخبرات المتميزة للشركة ويتولى المجلس الجديد مهمة مساعدة الشركة للمضي قدماً في توجهاتها الاستراتيجية على المدى المتوسط والطويل، فضلاً عن تقديم المشورة بشأن التطورات الكبيرة التي تشهدها السوق العقاري.

وبموجب القرار الجديد، ينضم إلى لمجلس إدارة شركة ايوان للتطوير العقاري كلا من احمد الشرقاوي الشريك المؤسس لمكتب شرقاوي سرحان للمحاماة صاحب 20 عامًا من الخبرة في مجال عمليات الاندماج والاستحواذ والتمويل ومصادر الطاقة المتجددة والعقارات والبنية التحتية والشراكات بين القطاعين العام والخاص و المهندس عمرو محمد أبو علم ورئيس مجلس الإدارة المؤسس لشركة لوتس للاستثمارات و صاحب الخبرات المتميزة والمتخصص في إنشاء وإدارة واستشارات المحافظ العقارية في مصر و عضو مجلس الأعمال الكندي المصري وعضو مجلس إدارة في العديد من الشركات والمؤسسات الكبرى وهشام حمزة الخبير المالي وصاحب الخبرات الواسعة في مجال الاستثمارات المباشرة والعقارات وإدارة الصناديق عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ومشارك في إدارة الصناديق العقارية للأسهم الخاصة الخارجية بقيمة تعدت ربع مليار دولار.

وأعلن المهندس إيهاب مختار رئيس مجلس الإدارة أن هذه الخطوة تمثل انطلاقة جديدة لـ إيوان متزامنة مع تغييرات وتحديات كبيرة في السوق العقاري المصري والمنطقة ككل وهو ما يتطلب فكرا جديدا مبتكرا بالإضافة للالتزام بتقاليد إيوان العريقة من تقديم منتجات عقارية ذات جودة عالية وأفكار جديدة كما وجه المهندس إيهاب الشكر لمجلس الإدارة السابق برئاسة محمد ماهر علي الدور الكبير الذ قاموا به في الفترة السابقة وخصوصا تحديات فترة وباء كورونا والوصول بالشركة لبر الأمان.

وأعرب المهندس ولید مختار الرئيس التنفيذي لشركة إيوان عن سعادته البالغة بانضمام هذه الخبرات المتميزة لمجلس إدارة الشركة مؤكدا أن السوق العقاري المصري هذه الأيام يشهد طفرة كبيرة وهو ما شجع الشركة على دراسة طرح مشروعات جديدة خلال الفترة القادمة، وذلك استمرارًا لخطتها التوسعية التي بدأتها في الأونة الأخيرة والسعي نحو تنفيذ خطط تستهدف تصدير العقارات في الفترة القادمة تماشيا مع رؤية وتوجهات الدولة. خاصة وأن محفظة الشركة تتضمن مشروعات سياحية وتجارية وإدارية في غرب القاهرة والعين السخنة.

وعبر هشام حمزة عن سعادته بالانضمام لمجلس إدارة شركة إيوان مؤكدا " أن المهمة جديرة بالاهتمام ونسعى جميعا لتطبيق أفكار جديدة خارج الصندوق في الفترة القادمة ومن خلال خبراتي اسعي لأستهدف الصناديق العقارية في الخارج فهي فرصة كبيرة لتصدير العقار وهي فرصة مهمة لزيادة مبيعات العقارات خارج مصر تماشيا مع سياسة الدولة حيث أن هذه الصناديق تستحوذ على 50% من مبيعات العقار عالميًّا والخبرات الجديدة الموجودة في المجلس حاليا تجعل الشركة قادرة على المضي قدما في تحقيق هذا الأمر".

وشكر احمد الشرقاوي مجلس إدارة شركة إيوان علي ثقتهم مؤكدا أن السوق العقاري المصري يشهد طفرة كبيرة بوجود عدد كبير من مدن الجيل الرابع وهو ما يستوجب علينا التفكير في المستقبل وتنفيذ مشروعات تعتمد في الأساس علي مصادر الطاقة المتجددة والمدن صديقة البيئة بجانب دراسة الدخول في شراكات مميزة وذلك من أجل تنفيذ مشروعات متميزة تليق باسم الشركة.

وأضاف عمرو محمد أبو علم أن شركة إيوان لديها خطط طموحة خلال الفترة القادمة والخبرات الكبيرة التي تم ضمها لمجلس الإدارة تهدف لتقديم رؤية جديدة، خاصة وأننا نأمل في عمل شراكات متميزة مع الصناديق العقارية وجذب المزيد من الاستثمارات واستهداف شرائح جديدة للمشروعات.

يذكر أن شركة إيوان تمتلك رؤية واضحة تسعي من خلالها إلي الالتزام مع عملائها وكسب ثقتهم وذلك عبر تسليم مشروعاتها المختلفة وقد بنيت استراتيجية إيوان دائما علي اختيار أفضل المواقع لمشروعاتها وهو ما جعلها تصبح علامة مميزة في السوق العقاري وبداية تكوين مجتمعات متناغمة لذلك تم اختيار هذه الأسماء التي تشير لأهمية المجتمع والجيران وتم إطلاق شعار " أختار الجار قبل الدار " لهما . ثم مشروعات" اتريو والما" اللذان يشغلا قلب مدينة الشيخ زايد ومشروع " جدار وأكسيس " واللذان يقعان علي محور 26 يوليو مباشرة وأخيرا مشروع " ماجادا" بمدينة الجلالة بالعين السخنة والذي يتمتع بإطلالة فريدة علي البحر الأـحمر وشاطئ مميز بواجهة بحرية كبيرة .

وتهدف إيوان لتقديم مجموعة متميزة من المشروعات السكنية والتجارية الجديدة خلال عام 2022 بالاضافة الي تشغيل كافة مشروعاتها القائمة وخدمة قاعدة عملائها علي أعلي مستوي.