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إنقاذ سيدة مُسنة سقطت من الدور الثاني في بورسعيد.. صور

الإثنين، 23 مايو 2022 04:26 م
إنقاذ سيدة مُسنة سقطت من الدور الثاني في بورسعيد.. صور إنقاذ سيدة مُسنة سقطت من الدور الثاني
بورسعيد - محمد عزام

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نجح شباب بحي الزهور في محافظة بورسعيد، في إنقاذ سيدة مُسنة، عقب سقوطها من شرفة منزلها بالدور الثاني لإحدى العمارات في نطاق الحي على مظلة حديدية بالدور الأرضي.
 
وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو، اليوم الإثنين، للحظة سقوط السيدة، وقيام مجموعة من شباب المنطقة بإحضار سلم خشبي للصعود عليه وإنقاذها.
 
وأنقذ شباب المنطقة السيدة المُسنة وإنزالها من على المظلة الحديدية، في ظل عبارات الإشادة والشكر من سكان المنطقة ورواد مواقع التواصل الاجتماعي لما أقدم عليه الشباب من عمل وصفوه بـ"الشجاع والإنساني"، ومطالبين بضرورة توفير الرعاية الاجتماعية والصحية اللازمة للسيدة.
 
إنقاذ السيدة
إنقاذ السيدة

إنقاذ سيدة مسنه
إنقاذ سيدة مسنه

إنقاذ سيدة
إنقاذ سيدة

جانب من إنقاذ السيدة
جانب من إنقاذ السيدة
 

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