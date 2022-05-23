إمبراطور اليابان: نأمل بمزيد من العلاقات والصداقة والنوايا الحسنة مع أمريكا

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أعرب الإمبراطور الياباني ناروهيتو عن أمله في مزيد من التعزيز للعلاقات اليابانية الأمريكية.. وأن تتقدم الصداقة والنوايا الحسنة بين اليابان والولايات المتحدة أكثر مع زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الحالية إلى طوكيو".

وذكرت وكالة الأنباء اليابانية أن ذلك جاء خلال لقاء الإمبراطور، الرئيس الأمريكي جو بايدن، في القصر الإمبراطوري في العاصمة اليابانية طوكيو، الذي استمر 30 دقيقة.

بدوره.. قال بايدن: إن البلدين لديهما روابط قوية، وإن اليابان هي أهم شريك لها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

يشار إلى أن آخر اجتماع جمع الطرفين كان، في ديسمبر 2013، عندما كان الإمبراطور وليا للعهد وكان بايدن يشغل منصب نائب الرئيس تحت إدارة الرئيس الأمريكي آنذاك باراك أوباما، وفقا لوكالة القصر الأمبراطوري.

وكان الرئيس الأمريكي قد وصل، أمس الأحد، إلى اليابان، في زيارة، من المقرر أن تستمر ثلاثة أيام، ضمن جولة آسيوية شملت أيضا كوريا الجنوبية.