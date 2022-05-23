اليوم السابع
Ads
الإثنين، 23 مايو 2022 07:02 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

إقبال المواطنين على مبادرة "محاربة الغلاء" في محافظة بورسعيد.. صور

الإثنين، 23 مايو 2022 05:46 م
إقبال المواطنين على مبادرة "محاربة الغلاء" في محافظة بورسعيد.. صور جانب من مبادرة ضد الغلاء
بورسعيد - محمد عزام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استمرت مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، في مبادرة "محاربة الغلاء" بالتعاون مع الاتحاد التعاوني والشركة العامة لتجارة الجملة بالمحافظة، وسط إقبال من المواطنين، وذلك في إطار مجهودات الدولة المصرية جهودا كبيرة، لمحاربة الغلاء ومواجهة زيادة الأسعار وضبط الأسواق في جميع محافظات الجمهورية، وتوفير سلع بأسعار مخفضة.

تابع ناصر ثابت، وكيل وزارة التموين، المبادرة تحت إشراف محمد عوض وكيل المديرية، وذلك بالتنسيق مع المهندس عبد السلام الصرفى مدير الإتحاد التعاونى والسيد الهوارى مدير الشركة العامة لتجارة الجملة. 

عن طريق سيارات تجوب المدينة وأخرى متمركزة أمام  مبنى قصر الثقافة ببورسعيد وأمام الصالة المغطاة شارع 23 ديسمبر وأخرى متمركزة بفروع دلتا ماركت والكمبراتيف ومشروع تربية الماشية والجمعيات الإستهلاكية  وذلك لتوفير السلع الغذائية الأساسية  من ( زيت - سكر - أزر - مكرونة، وغيرها ."

ويتم ذلك تحت إشراف مفتشى الرقابة التموينية للتأكد من جودة تلك السلع والبيع بأسعار الجملة، ومنع الغش التجارى بكافة صوره .

ولقت المبادرة إستحسان المواطنين الذين عبروا عن سعادتهم بها وتكرارها بصورة دورية، هذا وتستكمل جهود مديرية التموين ببورسعيد فى إطلاق المبادرة بباقى المجمعات الإستهلاكية بالتنسيق مع الشركات المشاركة فى المبادرة.

 

إقبال على الشراء
إقبال على الشراء

 

زحام على السلع
زحام على السلع

 

سعر الأرز_2
سعر الأرز_2

 

سعر الزيت_1
سعر الزيت_1

 

سعر السكر
سعر السكر

 

سعر اللبن_3
سعر اللبن_3

 

مبادرة محاربة الغلاء
مبادرة محاربة الغلاء

 

 

 


بورسعيد

محافظة بورسعيد

اخبار المحافظات

اخبار محافظة بورسعيد

محاربة الغلاء


الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة