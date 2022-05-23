إصابة 9 عمال فى انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الزراعى ببنى سويف

أصيب 9 عمال، اليوم الإثنين، فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق مركز ناصر - بنى زايد شمال محافظة بنى سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية.

تلقي اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة ربع نقل بطريق مركز ناصر - بنى زايد مما أسفر عن إصابة 9 عمال، ووجه على الفور بسرعة نقلهم إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وانتقلت 4 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة وتم نقل المصابين، وهم، عبدالله خالد حسن 21 سنة، وعبدالرحمن أحمد فرج 20 سنة، وعمر خالد أحمد 24 سنة، وعبدالرحمن جمال محمد 20 سنة، وكريم عمر رجب 18 سنة، وأحمد مصطفى ابراهيم 18 سنة، وجميعهم مصابين بجروح وكدمات متفرقة، وعبدالرحمن محمد محمد 20 سنة مصاباً باشتباه كسر بالذراع الأيسر، وأحمد سيف النصر 12 سنة، مصاباً بكسر مضاعف بالساق اليسري، ورمضان فكري محمد 29 سنة، مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج، وجميعهم مقيمون بقرية الرياض بمركز ناصر.

تم نقل 7 مصايين إلى قسم الاستقبال بمستشفى ناصر العام، واثنين آخرين من المصابين إلى مستشفى بنى سويف الجامعي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.