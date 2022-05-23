إصابة 8 أشخاص فى 3 حوادث متفرقة بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

أصيب 8 أشخاص بإصابات متفرقة، فى 3 حوادث تصادم متفرقة على طرق كفر الشيخ، كما أصيب فتاة بكسور، لسقوطها من بلكونة الدور الثانى بقرية، وجرى نقل المصابين لمستشفى كفر الشيخ العام ودسوق العام، وبيلا المركزي، لتلقى العلاج اللازم.

تلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام محافظة كفر الشيخ، وغرفة عمليات الصحة، ومرفق الاسعاف، إشارة بوقوع 3 حوادث متفرقة على عدد من طرق كفر الشيخ.

أصيب 4 أشخاص بإصابات متفرقة فى حادث تصادم على طريق ابشان الحامول قبالة كوبرى فوده، وجرى نقل المصابين لمستشفى بيلا المركزي، لتلقى الإسعافات اللازمة. كما أصيب اثنين فى انقلاب دراجة نارية على الطريق الدولى الساحلى قبالة عرب المحضر، كما أصيب اثنين فى حادث تصام بين سيارتين على طريق القرضا، وجرى نقل المصابين، لمستشفى كفر الشيخ العام.

كما أصيبت هبة صبحى إبراهيم، 18سنة، لسقوطها من بلكونة فى الدور الثانى بمنزل بقرية محلة القصب التابعة لمركز كفر الشيخ، باشتباه كسر بالساق اليمنى والعمود الفقري، وتم نقل الحالة لمستشفى كفر الشيخ العام، لتلقى العلاج اللازم.