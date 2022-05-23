اليوم السابع
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إصابة 7 أشخاص بسبب حادث انقلاب تروسيكل فى التجمع

الإثنين، 23 مايو 2022 06:25 م
إصابة 7 أشخاص بسبب حادث انقلاب تروسيكل فى التجمع اسعاف - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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أصيب 7 أشخاص فى حادث انقلاب تروسيكل محمل بالعمال على طريق بن زايد بمنطقة التجمع، وانتقلت سيارتا إسعاف، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، فيما تمكن رجال المرور من رفع حطام الحادث بالكامل من أعلى الطريق، وإعادة تنظيم حركة السيارات مرة أخرى وسط انتشار الخدمات المرورية لمتابعة حركة المركبات.
 
 
 
 
تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الاهالى يفيد بانقلاب تروسيكل بطريق بن زايد بمنطقة التجمع الاول، وعلى الفور انتقل رجال المرور الى موقع الحادث وتبين من خلال الفحص انقلاب تروسيكل محمل بالعمال، ونتج عنه اصابة 7 أشخاص وتم نقلهم الى مستشفى  البنك الاهلى لتلقى العلاج ، ويقوم رجال المباحث بجمع التحريات وسؤال شهود العيان والمصابين للوقوف على ملابسات الواقعة ، وتم أتخاذ الأجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
 
 

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