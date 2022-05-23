إصابة 4 أشخاص فى مشاجرة بين عائلتين بقرية بكفر الشيخ

أصيب 4 أشخاص من قرية حاذق التابعة لمركز بيلا بكفر الشيخ، بإصابات مختلفة بينهم 3 حالتهم خطيرة، تم نقلهم إلى مستشفى الطوارئ بالمنصور، إثر وقوع مشاجرة بين عائلتين بالقرية.

تلقى اللواء أشرف صلاح مدير أمن كفر الشيخ إخطارًا من مركز شرطة بيلا يفيد بإبلاغ أحد الأشخاص بنشوب مشاجرة بين عائلتين بالقرية استخدمت فيها الأسلحة البيضاء والعصى، فانتقل على الفور رجال المباحث، وتبين إصابة كل من "محمد.ا.ع"، 36 سنة وشقيقه، "على.ا.ع"، 44 سنة طرف أول.

كما أصيب، "عبد الحى.أ.ر"،48 سنة وشقيقه "عبد المنعم.ا.ر"، 52سنة، طرف ثان وتم نقل المصابين إلى مستشفى بيلا المركزى، وجرى تحويل 3 حالات إلى مستشفى الطوارئ بجامعة المنصورة لخطورة حالتهم، تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.