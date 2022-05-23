اليوم السابع
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إصابة شخص صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق بالجيزة

الإثنين، 23 مايو 2022 01:33 م
إصابة شخص صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق بالجيزة إصابة شخص صدمته سيارة- أرشيفية
كتب: عبد الرحمن سيد

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أصيب شخص بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره لطريق المحور المركزى بالجيزة، وتم نقل المصاب الي المستشفى. 
 
تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا من الخدمات الامنية فى طريق المحور ، مفاده وجود مصادمه ، وعلى الفور انتقل رجال الأمن لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص للطريق صدمته سيارة مسرعة، مما أسفر عن إصابة بكسور وكدمات، وتم نقله الي المستشفى،  وجارى تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم ضبط مالك السيارة وتحرر محضر بالواقعة.
 
وأوصت الإدارة العامة للمرور، باتباع العديد من طرق الوقاية لتجنب وقوع الحوادث خلال رحلات المواطنين، على الطرق خاصة أثناء سفرهم بالمحاور الرابطة بين المحافظات وشملت قائمة الوصايا ما يلى:
 
- الصيانة الدورية للسيارات التى تمكن أهميتها فى الحفاظ على أرواح سائقى المركبات.
 
- التأكد من صلاحية الإطارات أو الفرامل قد يؤدى إلى عدم وقوع حوادث.
 
- عدم التسابق والقيادة بسرعات جنونية على الطرق.
 
- الالتزام بالسرعات المحددة على المحاور لمنع انقلاب السيارة.
 
- تجنب الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز أثناء القيادة.
 
- تجنب تخطى السيارات أثناء السير بالطريق.
 
- التزام السائق بقواعد المرور أثناء القيادة على الطرق.
 
- الانتباه جيدًا للسيارة عند التقاطع فى حالة الدوران.
 
- توقع التغييرات المفاجئة فى السير والتركيز بشكل جيد وسرعة البديهة فى التعامل مع أى طارئ.
 
- عدم تعاطى المواد المخدرة على الطرق أثناء القيادة لمنع الحوادث.

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