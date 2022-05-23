أوكرانيا تطالب بإنشاء "ممر آمن" لتصدير القمح وترجح اللجوء للحماية العسكرية

قالت يوليا سفيرينكو، نائبة رئيس الوزراء الأوكرانى أنه يجب على المجتمع الدولى المساعدة فى إنشاء "ممر آمن" لتمكين أوكرانيا من تصدير ملايين الأطنان من القمح والحبوب العالقة فى البلاد، وفقا لشبكة بى بى سي.
ووفقا للتقرير، أدى عدم قدرة أوكرانيا على تصدير حبوبها إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية، كما زاد ذلك احتمال حدوث مجاعات فى الدول التى تعتمد على صادراتها.
وحثت سفيرينكو، وزيرة الاقتصاد الأوكرانية، المجتمع الدولى على المساعدة فى رفع الحصار عن الموانئ البحرية فى البلاد وقالت إن هذا يمكن أن يكون "حلا" يسمح لأوكرانيا بتصدير الحبوب العالقة حاليا فى صوامعها ولا يمكن شحنها.
وأضافت: "نحتاج إلى مساعدة شركائنا الدوليين، لتأمين صادراتنا عبر الموانئ البحرية... لإيجاد طريقة لإنشاء ممر، أو حل آخر، وأن نعطى فرصة للسفن الأوكرانية [للتصدير عبر البحر الأسود] عن طريق "ممر آمن".
وألمحت إلى أن الوسائل العسكرية قد تكون ضرورية لتحقيق ذلك، وقالت: "نحن بحاجة إلى ضمان من الشركاء، وهذا بالطبع ضمان دفاعى، ضمانة أمنى، حتى نتمكن من التصدير [باستخدام] هذه السفن".
وأضافت: "ولنعمل ذلك، ليس مرة واحدة، ولكن بانتظام، وهذا هو الأهم.
تستطيع أوكرانيا تصدير كميات صغيرة من سلعها عن طريق البحر والسكك الحديدية والصنادل عبر نهر الدانوب، لكن سفيرينكو حذرت من أن تلك الطرق غير كافية.
وقالت: "إذا قدرنا أن تصدير كل هذه المحاصيل الزراعية عبر هذه الطرق سيستغرق منا خمس سنوات أو ستا أو سبعا، فمن المهم للغاية الآن بالنسبة لنا أن نرفع الحظر عن الموانئ البحرية، ونحن نتقدم بطلب إلى شركائنا لعمل ذلك".
وأضافت: "العالم فى حاجة إلى هذه الصادرات، وروسيا تهدد العالم بمجاعة عالمية، والطريقة الوحيدة لحل هذه المشكلة هى فتح الموانئ البحرية".
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