أوكرانيا تطالب بإنشاء "ممر آمن" لتصدير القمح وترجح اللجوء للحماية العسكرية

قالت يوليا سفيرينكو، نائبة رئيس الوزراء الأوكرانى أنه يجب على المجتمع الدولى المساعدة فى إنشاء ‏‏"ممر آمن" لتمكين أوكرانيا من تصدير ملايين الأطنان من القمح والحبوب العالقة فى البلاد، وفقا لشبكة بى بى ‏سي.‏

ووفقا للتقرير، أدى عدم قدرة أوكرانيا على تصدير حبوبها إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية، كما ‏زاد ذلك احتمال حدوث مجاعات فى الدول التى تعتمد على صادراتها.‏

وحثت سفيرينكو، وزيرة الاقتصاد الأوكرانية، المجتمع الدولى على المساعدة فى رفع الحصار عن الموانئ ‏البحرية فى البلاد وقالت إن هذا يمكن أن يكون "حلا" يسمح لأوكرانيا بتصدير الحبوب العالقة حاليا فى ‏صوامعها ولا يمكن شحنها.‏

وأضافت: "نحتاج إلى مساعدة شركائنا الدوليين، لتأمين صادراتنا عبر الموانئ البحرية... لإيجاد طريقة ‏لإنشاء ممر، أو حل آخر، وأن نعطى فرصة للسفن الأوكرانية [للتصدير عبر البحر الأسود] عن طريق ‏‏"ممر آمن".‏

وألمحت إلى أن الوسائل العسكرية قد تكون ضرورية لتحقيق ذلك، وقالت: "نحن بحاجة إلى ضمان من ‏الشركاء، وهذا بالطبع ضمان دفاعى، ضمانة أمنى، حتى نتمكن من التصدير [باستخدام] هذه السفن".‏

وأضافت: "ولنعمل ذلك، ليس مرة واحدة، ولكن بانتظام، وهذا هو الأهم.‏

تستطيع أوكرانيا تصدير كميات صغيرة من سلعها عن طريق البحر والسكك الحديدية والصنادل عبر نهر ‏الدانوب، لكن سفيرينكو حذرت من أن تلك الطرق غير كافية.‏

وقالت: "إذا قدرنا أن تصدير كل هذه المحاصيل الزراعية عبر هذه الطرق سيستغرق منا خمس سنوات أو ‏ستا أو سبعا، فمن المهم للغاية الآن بالنسبة لنا أن نرفع الحظر عن الموانئ البحرية، ونحن نتقدم بطلب ‏إلى شركائنا لعمل ذلك".‏

وأضافت: "العالم فى حاجة إلى هذه الصادرات، وروسيا تهدد العالم بمجاعة عالمية، والطريقة الوحيدة ‏لحل هذه المشكلة هى فتح الموانئ البحرية".‏