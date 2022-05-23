أوكرانيا تصد 11 هجوما بدونيتسك ولوجانسك.. وروسيا تدمر مراكز قيادة لأوكرانيا

أ.ش.أ

أعلنت أوكرانيا، اليوم الإثنين، التصدي لـ 11 هجوما شنته روسيا على منطقتي دونيتسك ولوجانسك.. بينما أعلنت روسيا تدمير 3 مراكز قيادة و13 موقعا لتمركز القوات الأوكرانية ومعداتها، علاوة على 4 مستودعات للذخيرة قرب دونيتسك ولوجانسك.

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الإثنين، أن قواتها صدت 11 هجومًا شنته روسيا على منطقتي دونيتسك ولوجانسك خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت الهيئة في بيان، أوردته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية، أنه تم صد 11 هجومًا في اتجاهات دونيتسك ولوجانسك خلال الـ 24 ساعة الماضية، تم تدمير ست دبابات وعشر مركبات قتال مصفحة، وأسقطت وحدات الدفاع الجوي طائرتين من طراز "أورلان وسو-25" في هذه المناطق.

وأضافت أن وحدات الصواريخ الجوية والمضادة للطائرات التابعة للقوات الجوية الأوكرانية دمرت أربعة صواريخ كروز روسية، مشيرة إلى أن روسيا بدأت في استخدام المزيد من الطائرات لتدمير البنية التحتية الحيوية للمباني في مناطق القتال النشط.

وأشارت إلى أن في اتجاه دونيتسك، لا تزال روسيا تحاول اختراق دفاعات القوات الأوكرانية والوصول إلى الحدود الإدارية لمنطقة لوجانسك، وفي اتجاه سيفيرودونيتسك، ركزت روسيا هجماتها كما نفذت عمليات هجومية بالقرب من توشكيفكا.

وفي اتجاه باخموت، هاجمت روسيا منطقة أولكساندروبيليا لكن قواتها تكبدت خسائر وتراجعت، كما نفذت هجومًا بالقرب من ليبوف وتريبيليا لكنه لم يحقق نجاحًا، وفي مناطق أفدييفكا وكوراخوف ونوفوبافليفكا وزابوريزهجيا، خففت روسيا من حدة الأعمال العدائية.

بدوره.. أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف، تدمير 3 مراكز قيادة و 13 موقعا لتمركز القوات الأوكرانية ومعداتها علاوة على 4 مستودعات للذخيرة قرب دونيتسك ولوجانسك.

وأضاف كوناشينكوف- في بيان بثته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم- إن القوات الجوية قضت على أكثر من 210 من القوميين المتطرفين، ودمرت 38 وحدة من المعدات العسكرية الأوكرانية خلال الساعات الماضية.

وأشار إلى أنه تم إسقاط 11 مسيرة أوكرانية في منطقتي دونيتسك ولوجانسك، وصاروخي سميرتش في مقاطعة خاركوف.. مضيفة أن قوات الصواريخ والمدفعية دمرت نحو 600 موقع لتمركز القوات الأوكرانية ومعداتها، بالإضافة إلى محطة رادار؛ لمواجهة الموجات الكهرومغناطيسية في مقاطعة نيكولايف.

من جهتها.. أعلنت سلطات دونيتسك مقتل مدنيين اثنين وإصابة 6 آخرين، جراء قصف أوكراني على 13 بلدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأوضحت السلطات وفق قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم، أن عناصر من المرتزقة الأجانب كانوا من بين المستسلمين في مصنع الصلب "آزوفستال" في ماريوبول.

وأشارت إلى أن الجيش الروسي يواصل تمشيط مصنع الصلب في "آزوفستال" ومناطق أخرى في ماريوبول؛ لتطهيرها من الألغام التي زرعها الجيش الأوكراني.

وقالت إنه من بين المستسلمين في "آزوفستال" عناصر من المرتزقة الأجانب، مؤكدا أن الجيش الروسي يكثف تمشيط المنطقة والخنادق الطويلة تحت المصنع.

من ناحية أخرى، أحرزت قوات لوجانسك مدعومة بالجيش الروسي المزيد من التقدم في منطقة الشمال الغربي، حيث تشهد المنطقة معارك مع مسلحي كتائب "آزوف" والقوات الأوكرانية.

بدورها.. أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير أكثر من 100 عبوة ناسفة بالمصنع، خلال اليومين الماضيين، من عملية نزع الألغام التي زرعها الجيش الأوكراني ومسلحي كتيبة آزوف المتطرفة بالمصنع