أوستن: سياسة واشنطن حيال تايوان لم تتغير.. والصين: أمريكا تلعب بالنار

كتب أحمد عرفة

قالت الصين إن الولايات المتحدة تلعب بالنار بشأن تايوان، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل، فى المقابل قال مارك ميلى رئيس الأركان الأمريكي: لدينا خطط طوارئ للتحرك إذا وقع هجوم على تايوان.

فيما قال لويد أوستن، وزير الدفاع الأمريكى، إن سياسة الولايات المتحدة الأمريكية حيال تايوان لم تتغير.

وفى وقت سابق قالت وكالة بلومبرج الأمريكية إن تصريح الرئيس جو بايدن عن أن الجيش الأمريكى سيتدخل للدفاع عن تايوان فى حال تعرضها لأى هجوم من الصين، بدا وكانه ابتعاد عن سياسة واشنطن القائمة منذ أمد بعيد والمعروفة باسم "الغموض الاستراتيجى" قبل أن تم التراجع عن تلك التصريحات من قبل مسئولى البيت الأبيض.

وكان بايدن قد سئل من قبل أحد الصحفيين اليوم، الاثنين، أثناء وجوده فى العاصمة اليابانية طوكيو، إن الولايات المتحدة مستعدة للتدخل عسكريا للدفاع عن تايوان، بعدما تجنبت ذلك فى أوكرانيا، فأجاب قائلا: نعم، أنه التزام قطعناه.. وتابع إننا نتفق مع سياسة الصين الواحدة وجميع الاتفاقيات المصاحبة التى انطلقت من هذا الأساس، إلا أن فكرة أنه يمكن أخذها بالقوة ليست مناسبة. وسيؤدى ذلك على اضطراب المنطقة بأكملها، وسيكون عملا أخرا مشابه لما حدث فى أوكرانيا.