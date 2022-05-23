اليوم السابع
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الإثنين، 23 مايو 2022 07:59 ص
أكرم القصاص
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أنتونى ألبانيزى يؤدى اليمين رئيسا لوزراء أستراليا

الإثنين، 23 مايو 2022 07:00 ص
أنتونى ألبانيزى يؤدى اليمين رئيسا لوزراء أستراليا أنتوني ألبانيزي يؤدي اليمين رئيسا لوزراء أستراليا
وكالات

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أدى زعيم يسار الوسط أنتوني ألبانيزي الاثنين اليمين الدستورية رئيساً جديداً لوزراء أستراليا قبيل ساعات على توجهه إلى طوكيو للمشاركة في قمة دولية.

وينضم ألبانيزي الذي أبدى استعداد أستراليا للعمل مع العالم في شأن تغير المناخ، الثلاثاء إلى قمة رباعية مع زعماء الولايات المتحدة واليابان والهند.

وأدى رئيس الوزراء الجديد البالغ 59 عاماً اليمين خلال مراسم قصيرة.

ومن الأعضاء الآخرين في فريقه الذين تولوا مناصبهم، وزيرة الخارجية بيني وونغ التي ستشارك مع ألبانيزي في القمة الرباعية، ووزير الميزانية جيم تشالمرز، ووزيرة المال كيتي غالاغر.

يريد ألبانيزي الاستفادة من رحلته الرسمية الأولى إلى الخارج "لإعلام العالم بوجود تغيير في الحكومة".

وقال في خطاب النصر الأحد "ستكون هناك بعض التغييرات في السياسة، لا سيما في ما يتعلق بتغير المناخ وانخراطنا مع العالم بشأن هذه القضايا".

 


أنتوني ألبانيزي

أستراليا

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